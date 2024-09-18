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現場媒合面試　內場廚助、外場正職人員月薪最高51K

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心於23日下午2時至4時在台南市中西區民權路四段西賢里活動中心辦理現場媒合活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心於23日下午2時至4時在台南市中西區民權路四段西賢里活動中心辦理現場媒合活動。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為求職人謀取更多現場面試機會，勞動部雲嘉南分署台南就業中心於23日下午2時至4時在台南市中西區民權路四段西賢里活動中心辦理現場媒合活動。

含概製造業、飯店業、餐飲服務及販售批發零售服務等產業，預計邀20家知名企業，提供逾400個工作機會。工作時間含全天班、三班制及部份工時。薪資部份，為吸引更多優秀人才加入，不惜開出高薪，尤以輕井澤旗下品牌輕井澤鍋物、茶六燒肉等餐飲服務業的內場廚助、外場正職人員月薪最高可至51K；而以精密蝕刻技術為核心的旭暉應用材料徴求各類工程師，月薪最高可至50K。當天踴躍參與面試的朋友同時有機會獲得精美小禮物。找工作的朋友們，快到現場來面試，除增加多次面試機會還能瞭解產業特色。

當日活動，在餐飲服務業部份，邀請台南首家茶六燒肉堂(安平永華店)得雋餐飲、輕井澤中華西路店的鍋雋餐飲、東東餐飲企業、八方雲集餐飲、八曜和茶(台南成功店)、意精研(茶的魔手)等商家；在飯店業，力邀榮美金鬱金香酒店、漢來美食(台南分公司)、台南大飯店、台南大員皇冠假日酒店等知名飯店；在製造業更有在地廠商的旭暉應用材料、光洋應用材料科技、太陽國際企業、翰林出版事業、臺南紡織、黑橋牌企業等企業。再加上各販售批發零售服務業，如台灣屈臣氏個人用品商店、特力屋(台南分公司)、全超開發及松詠(裕農分公司中油加油站)等計20家公司，徵求最佳產業人才。

現場提供多種職缺，如內場廚助、外場正職人員、製程工程師、食品研發助理、企劃人員、旅宿櫃台人員、房務人員、訂房人員、社區開發業務專員、建築企畫開發人員、物流司機人員、客服收銀人員、包裝作業員、工程技術員、導覽企劃人員、倉管理貨、會計人員、行政人員、品管員、庶務專員、廚房助手、清潔人員等工作機會，求職朋友快準備好履歷來面試。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，為鼓勵壯世代朋友回歸職場，勞動部訂定「壯世代就業促進獎勵實施要點」，針對年滿55歲以上或45歲以上依法退休的壯年朋友，離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，全時工作者受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給6萬元，部分工時工作者減半發給，最多發給3萬元獎勵。若雇主為公立就業服務機構推介之壯世代勞工協助適應職場環境，如提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。提供壯世代朋友多加利用，再創職涯第二春。

相關活動歡迎撥打06-2371218洽詢，更多本場徵才活動，歡迎上「2024求職迎薪，就業幸福讚」徵才網頁查詢（https://reurl.cc/dyaYag）

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