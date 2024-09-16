基隆海洋老鷹嘉年華9／21嗨翻街頭　社造典範獲列全國級觀光活動

▲獲列臺灣觀光雙年曆的「基隆海洋老鷹嘉年華」將於9/21登場，今年新增夜間演出與煙火秀，讓民眾從日到夜盡情享受基隆魅力。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／基隆報導

全臺獨一無二的海洋盛事，「2024基隆海洋老鷹嘉年華」將於9月21日（六）熱鬧登場，今年有超過50組國內外團體共同參與遊行，預計從國門廣場集合出發，橫跨忠一路至仁三路多條主要街道，繞行市區踩街表演，一路嗨翻基隆街頭。

▲「基隆海洋老鷹嘉年華」踩街遊行將於國門廣場集合出發。（圖／基隆市政府提供）

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，基隆屬於海洋，老鷹又是基隆市鳥，因此與在地社區團體共創「基隆海洋老鷹嘉年華」品牌標語；今年不同於以往，特別新增屬於基隆IP的飛行氣球，基隆城市代言人安心亞也會陪同遊行與民眾同樂，活動時間將延長至晚間7點30分，並施放煙火點亮基隆夜空。

▲▼基隆海洋老鷹嘉年華去年獲列「臺灣觀光雙年曆」。（圖／基隆市政府提供）

基隆海洋老鷹嘉年華至今已邁入第14年，從社區營造發展，逐步邁向城市節慶，隨著規模不斷進化，參加人數屢創新高，去年更首度入選交通部觀光署「臺灣觀光雙年曆」，晉升成為全國級活動，堪稱社區營造典範。

▲基隆市文化觀光局長江亭玫。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

「社區朋友們都非常認真！」江亭玫進一步指出，基隆在社造方面是排名全臺前三名的城市，「社區的推廣，也代表一座城市的發展」，希望透過社區、民眾與政府的合作，能讓更多人看到基隆。

▲大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖為基隆海洋老鷹嘉年華主要推手。

「基隆市政府也非常協助。」海洋老鷹嘉年華主要推手、大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖則表示，活動自2017年開始封街辦理後，知名度越來越高，目前已成為全臺最大規模的嘉年華遊行，甚至朝國際化發展，今年便有來自京都與琉球的兩支日本鼓隊加入踩街行列，另外也有台東、屏東、雲林，以及桃園、新北、臺北等外縣市團隊北上參與。

▲▼在地社區成員齊心協力動手完成遊行花車、道具。

基隆海洋老鷹嘉年華一系列精采活動自8月底展開，由「藝術創作坊」揭開序幕。今年適逢基隆設市100周年，市府也攜手大壯觀願景發展協會與藝術家，設計6大主題花車，並邀請在地社區成員齊心協力動手完成。蔡秋霖說，「活動由社區營造出發、是展現社區精神，所以每天夥伴都會到工作坊來，在4個星期內把道具完成」，也希望藉此讓社區之間互通有無。

▲基隆擁有獨特的山海港城風光。

除了熱情繽紛的踩街遊行，今年也將舉辦璀璨之夜，由多組亮點團隊與互動表演者輪番獻演，並以壓軸煙火秀及無人機展演，閃耀飛鳶盤旋的港際，讓參加民眾從日到夜盡情享受基隆魅力。

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