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烤肉意外屢見不鮮！勿忽視潛在風險　5守則3指南平安健康過秋節

▲醫師呼籲中秋烤肉遵守5守則3指南，平安健康過節。（圖／玉里醫院提供，下同）

醫師呼籲中秋烤肉遵守5守則3指南，平安健康過節。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋賞月象徵團圓與歡聚，烤肉在台灣則成為中秋節最為盛行的活動，9月17日為一年一度的中秋節，每年中秋節期間，因烤肉引發的意外屢見不鮮，衛生福利部玉里醫院提醒在享受美味的同時，也要記得兼顧注意安全及健康，不可忽視烤肉活動的潛在風險。

▲醫師呼籲中秋烤肉遵守5守則3指南，平安健康過節。（圖／玉里醫院提供，下同）

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▲▼烤肉起火後，應等待炭火穩定、不冒煙時再燒烤，避免燃燒煙霧致癌。

玉里醫院家庭醫學科游松霖主任與劉怡忏營養師聯合提出建議，確保民眾能度過一個愉快而無憂的中秋佳節。
燒烤活動注意安全5守則：

1.烤肉時，選擇通風良好的場所非常重要。避免在密閉空間內烤肉，以防止煙霧積聚，導致一氧化炭中毒或火災。
2.烤肉時切記要將滅火工具準備在旁，避免意外發生。
3.如異物哽到，應立即進行哈姆立克急救法，施作者請在患者後方，雙手接疊放於腹部上方，用力向內上方擠壓，幫助排出卡住的異物。
4.起火後，應等待炭火溫度穩定、不冒煙時再開始燒烤，可減少食材接觸燃燒煙霧的機會避免致癌。易出油或出水之食材，建議先以鋁箔紙包覆適當阻隔後再燒烤，減少因油脂或水分滴落燃料上產生之煙霧。
5. 使用瓦斯罐須注意選購貼有「商品安全標章」產品，並放置乾燥陰涼處，遠離其他火源2公尺以上。

▲醫師呼籲中秋烤肉遵守5守則3指南，平安健康過節。（圖／玉里醫院提供，下同）

游松霖主任也提醒：「炭火燃燒不完全最易產生一氧化碳，一氧化碳無色無味，中毒後一開始並不易察覺，一般人在吸入一氧化碳後，經常會有疲倦、昏眩等不適等症狀，切勿小看，應立即保持空氣流通，並送醫處置。」

燒烤活動健康3指南：

1.蔬菜是烤肉時不可或缺的配料，不僅能增加飽足感，還能提供豐富的膳食纖維、維生素與礦物質。推薦的蔬菜包括絲瓜、玉米筍、洋蔥、青椒、香菇、櫛瓜、青椒、茭白筍、香菇、四季豆、金針菇、蘆筍等。
2.市面上烤肉醬多鹽會造成腎臟負擔，建議可加水稀釋、減量使用，或使用檸檬汁、水果醋等、柳丁汁等作調味醬料使用。飲料盡量以白開水、無糖茶類、新鮮水果等取代含糖飲料。柚子、桃子、梨子等應景水果，都是增加纖維及維生素的好幫手。
3.肉類可選擇低脂的牛肉、豬里肌、雞肉、魚肉等較為健康，也避免燒烤時的油脂會產生「多環芳香族氫化合物」，影響健康。

▲醫師呼籲中秋烤肉遵守5守則3指南，平安健康過節。（圖／玉里醫院提供，下同）

易出油或出水之食材，先以鋁箔紙包覆適當阻隔，減少油脂或水分滴落燃料上產生之煙霧。

劉怡忏營養師也提醒：「大雞腿、香腸、牛排等不易熟的食材在燒烤前先適當燙熟，避免食物烤焦產生有毒物質，燒焦的部分應去除避免食用。」
中秋期間遵循以上5守則、3指南，就能度過一個美好又健康的中秋佳節，玉里醫院關心民眾的健康，祝福民眾快樂過節、健康平安。

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