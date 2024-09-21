防災小英雄GO！GO！1GO！　台南市親子防災教育嘉年華登場

▲台南市教育局21日國家防災日，在水交社文化園區舉辦親子防災教育共遊共學嘉年華。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為了扎根家庭防災意識並培養孩童的防災觀念，台南市教育局21日國家防災日，在水交社文化園區舉辦親子防災教育共遊共學嘉年華。



活動中，由台南市防災教育輔導團幼兒園組設計11個互動關卡，邀請家長帶領幼童共同參與，並攜手消防局第七大隊、警察局及台南市全民國防教育協會進行防災宣導，現場亦有雲梯車體驗及射擊體驗活動，透過闖關、體驗活動，以寓教於樂的方式推廣防災觀念。



黃偉哲市長表示，防災是一種生活態度，防災概念是否正確，將決定自身安全，因此建立正確的防災知識，可以減輕災害的發生。他強調，正確的防災觀念不僅能保障自身安全，還能在災難來臨時幫助他人，藉由親子共同參與闖關活動，防災觀念可以從個人推廣至家庭，將防災教育生活化及普及化。



教育局鄭新輝局長表示，教育局首次與消防局、警察局及全民國防教育協會辦理親子防災教育嘉年華，現場安排歸仁幼兒園及國立成功大學員工子女非營利幼兒園幼童表演，帶動現場氣氛。本次活動攤位闖關教具都是幼兒園精心設計，依據幼兒發展階層及認知，製作出符合該年齡層教具，透過園所內活動、課程融合本次的嘉年華活動，增進幼兒防災觀念。



教育局表示，今日嘉年華各園所設計多樣性的闖關活動，包含防災知識小學堂、記憶翻翻樂、防災桌遊、防汛拼圖、防災避難包-大富翁、密室逃脫(火燒厝)、滅火特攻隊、套圈圈、偵測器在哪裡、防汛井字棋、搶救小小兵（防墜魔方、地動保命來鬥圖）等11關卡，讓親子共同體驗學習防災知識與技能，同時藉由消防局及警察局宣導，了解對災害來臨時如何應對。



教育局更進一步表示，本次活動也邀請台南市全民國防教育協會，於場內設置體驗的射擊活動，讓大小朋友都能夠近距離接觸國軍武器裝備及體驗活動，期能支持國軍熱愛國家。