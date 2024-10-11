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2024桃園閩南語說故事比賽南區場仁海宮登場　10／13總決賽

▲2024桃園閩南語說故事比賽南區場仁海宮登場

▲2024桃園閩南語說故事比賽南區場仁海宮登場。(圖／桃園扶輪社提供)

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園閩南語說故事比賽南區場，10日在中壢區仁海宮登場。和本月6日舉辦的北區場相同，參賽的小朋友用流利的閩南語講古說事，穿插俚語，內容逗趣；主辦的桃園扶輪社社長曾正鏗表示，總決賽13日在桃園區景褔宮展開，並有銀髮組參賽，期讓年青一輩見識閩南語的優美及趣味，達到傳承及推廣閩南語的目的。

今天南區場參賽小朋友低、中、高年級組皆有，小朋友個個準備充足，輔助說古的道具豐富，肢體動作不缺，搭配的服飾更是不少，有人還扮成貓咪，呼應故事(貪吃的黑貓)一天吃六頓，以致一天內看六次醫生。

▲2024桃園閩南語說故事比賽南區場仁海宮登場

閩南語說故事比賽彰顯閩南語的傳承文化，也展現閤家團結愛家的精神，參賽小朋友的全家大大小小總動員，賽前爸爸媽媽們還為小朋友溫習，權當聽眾，讓孩子複習比賽的準備工作，一旦正式上台講古，有備而來的爸爸媽媽們，不停的用手機或相機為台上孩子拍照或錄影，留下珍貴的一頁成長記錄。

▲2024桃園閩南語說故事比賽南區場仁海宮登場

今年較特別的是有些小朋友竟然用流利的俚語講故事，有位小朋友講(凍酸三叔公)的故事，內容說：三叔公是位有錢人郤非常凍酸(小器)，(一塊錢打24個結)，有一天為了參加喜宴，在前一天就不吃飯，打算吃回本，結果到場沒人，原來記錯日期，是第二天，因此他繼續餓肚子，翌日再到喜宴會場，又是沒人，原來記錯月份，他餓得受不了，要吃蛋解餓，結果吃太快而塞住(一命嗚呼哀哉)，逗趣又夾帶順暢俚語，滿場引來笑聲。

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