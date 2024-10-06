桃園2024 閩南語說故事比賽北區場開賽　詼諧逗趣掌聲熱

▲桃園2024 閩南語說故事比賽北區場開賽。（圖／桃園體育志工協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2024 閩南語說故事比賽北區場，6日於桃園區護國宮開賽，參賽者個個有備而來，道具、服飾及肢體動作豐富，讓閩南語說故事比賽活動增添趣味性。主辦活動的桃園扶輪社表示，這項比賽於桃園市北、南兩區舉行，南區10日在中壢區仁海宮，各組取前三名13日在桃園區景褔宮廣場進行決賽。

國際扶輪3502區桃園扶輪社表示，為推廣閩南傳統地方語言，落實閩南語傳承，訓練年輕學子用閩南語表達的能力，桃園扶輪社主辦的閩南語講故事比賽今年進入第3年，參與報名人數也比前兩年更熱絡，顯見這項活動獲得迴響。

報名組別也從過去的學校組(低、中、高)，到今年新增銀髮組。 講古題目不設限，天南地北自行發揮。講古時間，學校組每人3分鐘，銀髮組4分鐘。其中，銀髮組長輩已有多人報名，不過主辦單位仍特別在13日桃園區景褔宮這個場次比賽當天，開放在現場且一時技癢銀髮長輩現當場報名參與。

▲桃園2024 閩南語說故事比賽北區場開賽。（圖／桃園體育志工協會提供）

因為長輩們閩南語都相當流俐，出口成章又字帶珠璣，為提升比賽趣味性，讓大家認識閩南語的美，加上景褔宮比賽場地是開放空間，任何人都可以到場聆聽，共同沈浸在台語講古的情境，對推廣閩南語也有助益。

今天比賽各有特色，低年級組奶聲奶氣，配合肢體動作，可愛爆表，萌翻現場。中、高年級組議題性故事性十足，有人訢求海洋環保重要性，呼籲國人不要丟塑膠瓶及垃圾到海洋，有人講述月下老人及觀音菩薩和媽祖的傳奇，甚連三國智多星孔明都有一段逗趣的講述。還有人用喝了不明飲料而變身成小小人的神奇魔法故事，具教育性，提醒小朋友別亂喝不明飲料。

更有訴求家庭倫理的，用全家人出遊到小琉球的所見所聞的趣事，和阿嬤共處隔代互動的溫馨， 也有全家人闔樂團聚的點滴。今天這場閩南語講古比賽現場，洋溢合樂的溫馨面，展現家庭的團結向心力，小選手們的爸媽哥姐弟妹全家出動，小選手們也製做道具強化自己故事內容，同時打扮合宜服飾溶入故事。今天比賽各組取前三名，合併10日南區賽場結果，於13日參加總決賽。活動主辦單位：桃園扶輪社、景褔宮、仁海宮、護國宮。協辦單位：林政賢巿議員服務處、桃園扶青社、桃園巿寺廟團體公益慈善基金會。