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2023桃園市閩南語說故事比賽　27名學生獲獎12／8頒獎

▲2023桃園市閩南語說故事比賽頒獎

▲2023桃園市閩南語說故事比賽頒獎。（圖／桃園志願服務協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園扶輪社主辦的2023年桃園市閩南語說故事比賽，8日在桃園區皇家薇庭餐廳舉行頒獎典禮，共有27名學生獲獎。桃園扶輪社社長周勤富表示：今年閩南語說故事比賽，選擇在宮廟舉辦，而不是在學校禮堂比賽，是希望結合宗教信仰文化力量，讓閩南文化向下紮根，落實推廣閩南語的傳承。

▲2023桃園市閩南語說故事比賽頒獎

周勤富社長表示，閩南語是台灣本土語言，早期是河洛話，現在稱為台語，在下一代已經漸漸斷層式微了，尤其是祖孫三代的母語溝通方式，普遍存在隔閡，雞同鴨講式的模式。

▲2023桃園市閩南語說故事比賽頒獎

桃園扶輪社為了落實閩南語傳承及訓練學生表達能力，繼民國105年辦理第一屆桃園市閩南語講故事比賽，獲得熱烈迴響，扶輪社再舉辦全市的比賽。期盼透過閩南語講故事比賽，協助本土語言教學；鼓勵新生一代學生使用台語上台表演，增加學生對口說台語的自信，使本土文化意識向下紮根。

▲2023桃園市閩南語說故事比賽頒獎

活動從7月開始報名，到11月比賽，分成幼兒團體組、國小低年級組、中年級組、高年級組和青年組等，經過桃園區、桃園北區（龜山八德大溪）、桃園南區、沿海區等四區初賽，最後11月25日總決賽，取各組前三名頒發獎狀表揚和獎金，優勝指導老師可獲得教育局敘獎。

▲2023桃園市閩南語說故事比賽頒獎

副市長王明鉅表示，為鼓勵年輕學子說母語，桃園扶輪社曾於105年辦理過一次，獲得熱烈迴響，此次再次辦理，邀請更多學生參加比賽，初賽分別在中壢仁海宮、桃園慈護宮、南崁五福宮及龜山壽山巖觀音寺四大宮廟，分別舉行，各宮廟並提供場地及贊助紀念品與平安餐，每場比賽都有百人參加，將閩南語結合宗教民俗文化，別具意義。

2023桃園市閩南語說故事比賽-總決賽獲獎名單如下：
幼兒團體組：第一名新街國民小學附設幼兒園陳麒安、陳妘姍、巫冠澄、林芷妍、謝祥麒等; 第二名小森林幼兒園/莊珈涵、張姵萱、陳泫錚、趙宥綸、陳修宇、陳修安等
國小低年級組：第一名簡妘臻(龍源國小)、第二名黃品睿(龍安國小)、第三名羅予翔(林森國小)及許立歆(建德國小)
國小中年級組：第一名倪亦宣(楓樹國小)、第二名謝主恩(中平國小)、第三名謝依橙(龍安國小)及邱垂順(建德國小)
國小高年級組：第一名李峻睿(中平國小)、第二名吳牧桓(楓樹國小)、第三名黃筠珈(南門國小)及林奕頡(南門國小)
青年組：第一名黃妍庭(武陵高中)、第二名簡湘潔(中興國中)、第三名葉家睿(龍岡國中)及張芯語(龍岡國中)

▲2023桃園市閩南語說故事比賽頒獎

2023年桃園市閩南語說故事比賽是由桃園市志願服務協會承辦，在前議員李麗珠理事長帶領志工夥伴們，從接受報名到完成決賽僅僅五個月，獲得一致的肯定讚賞，用心規畫、精心安排、費心設計、貼心服務、細心關照，籌辦五心級的閩南語說故事比賽，讓參與者獲益良多，堪稱“五鼓豐收”（五種鼓勵：獎狀、獎牌、獎品、獎金、抽獎），皆是來自於家長們的肯定。

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