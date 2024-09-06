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社會 社會焦點 保障人權

26歲男竊香油錢觸動警鈴　先匍匐潛行再鴨子走路仍難逃法網

▲黃男翻過圍牆自仁海宮3樓窗戶闖入26。（圖／中壢警分局提供）

▲黃男翻過圍牆自仁海宮3樓窗戶闖入。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

26歲黃姓男子凌晨潛入中壢信仰中心仁海宮行竊，因試圖撬開香箱油錢箱觸動警鈴落荒而逃，黃男以匍匐前進與半蹲的鴨子走路的方式欲躲避監視器，不過全程都被完整錄下，警方獲報後8小時內即逮到人，仁海宮董事長王介禧為了感謝員警辛勞，親自前往中壢警分局致贈破案獎慰金。

▲欲偷取香油錢箱而觸發警鈴。（圖／中壢警分局提供）

▲欲偷取香油錢箱而觸發警鈴。（圖／中壢警分局提供）

黃嫌於3日凌晨3時許戴帽戴口罩翻過圍牆自仁海宮3樓窗戶闖入，試圖撬開3樓的香油錢箱而觸發警鈴，逃逸過程中竟以匍匐前進與鴨子走路的方式欲躲避監視器，不過全程都被完整錄下，中壢警分局獲報後，立即擴大調閱周遭監視錄影畫面，8小時內即鎖定黃嫌身分帶回偵辦，訊後依加重竊盜未遂罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

▲▼黃男先匍匐前進再以鴨子走路的方式欲躲避監視器。（圖／中壢警分局提供）

▲▼黃男先匍匐前進再以鴨子走路的方式欲躲避監視器。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼黃男先匍匐前進再以鴨子走路的方式欲躲避監視器。（圖／中壢警分局提供）

王介禧於5日17時偕同副董事長許永昌及常務監事、董事、監事等8人，親自到中壢警分局致贈破案獎慰金，他說，竊嫌雖未得手任何財務物，但警方仍以認真負責工作精神破案，深表肯定與支持，感謝中壢警分局為地方鄉親服務，並藉由頒發獎慰金的方式略表心意。

桃園市政府警察局局長吳坤旭表示，警察的使命就是保障社會治安及打擊犯罪，同仁迅速破案的成果，充分展現團隊合作精神，感謝王董事長對警察的支持，中壢警分局長唐嘉仁表示將持續努力守護轄區治安與交通，打造安穩生活圈。

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