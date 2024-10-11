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「5寶媽網紅」虐死2歲童被羈押　5子女去處曝光

▲▼ 高雄一名網紅6寶媽任無照保母，虐死2歲男童。（圖／翻攝自臉書）

▲「5寶媽網紅」虐死2歲童被羈押，社會局「子女暫由親友照顧」。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄5寶媽宋姓女網紅今年5月底因不滿收托的2歲男童抓到她的傷口，竟將男童推去撞牆、重摔施虐，造成男童重傷不治，事後被檢方提起公訴，並遭法院裁定羈押。高雄社會局表示，事件發生後，社工已上門探訪宋女的5名子女，目前5名子女均由親友照顧，他們將持續關懷並提供協助。

回顧整起事件，高雄市警消今年6月6日接獲通報，左營區一名2歲大的陳姓男童在宋姓保母家（宋姓女網紅）洗澡時溺水，送醫搶救仍不治，然而檢方後續相驗男童遺體時，卻發現男童身上有多達22處新舊傷，立刻傳喚男童父親與宋女訊問。

橋頭地檢署調查，宋女5月30日至6月6日期間，經常拿鞋拔毆打男童頭部，或因為不滿男童不自己吃飯，就用手掐到對方全身瘀青。宋女6月6日替男童洗澡時，因不爽燙傷的傷口被抓到，她就將男童大力推去撞牆，甚至摔進澡盆3次，直到發現男童浮在水面上沒了動靜，才趕緊撥打119求救。

橋頭地檢署相驗男童後，發現男童頭部有15處擦挫傷及挫傷，其中至少7處符合為棍棒傷或鞋拔傷，有腦髓腫脹、軀幹及四肢有7處擦挫傷及挫傷，其中至少2處符合為棍棒傷或鞋拔傷，認定男童生前遭凌虐，導致硬腦膜上腔出血惡化，持續出血達170 毫升而昏迷致死。

宋女複訊時卻否認施虐，強調只有合理的管教行為，不清楚男童的傷勢從何而來。檢方不採信宋女說詞，10月9日依違反刑法277條成年人故意傷害兒童致死罪、刑法第286條凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴宋女，並向法院聲押宋女獲准。

至於宋女被羈押後的子女照顧問題，高雄市政府社會局10日表示，事件發生後，社工已上門探訪宋女的5名子女，除了與子女會談安撫情緒、協助子女生活調適外，亦與宋女家屬討論子女的後續照顧計畫，希望能盡力維持照顧環境安全穩定，目前5人均由宋女親友照顧，社工未來會持續給予關懷及協助。

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