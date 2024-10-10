2歲童遭網紅保母虐死！父月花3萬送托釀悲劇　生母病亡生前合照曝

▲男童遭保母虐死，與生母生前合照曝光。（圖／翻攝臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名2歲陳姓男童遭無照保母虐死，這名無良保母被起底是經營知名粉專的5寶媽，男童父母為拚家計，在男童3個月大時，月花3萬元將她交給朋友宋女照顧，但男童生母在過年工作時猝逝，陳父持續將兒子全日送托，沒想到寶貝兒子卻被毆打重摔虐死，原本幸福的一家四口，如今已支離破碎。

據悉，陳姓男童的母親是一名美睫師，2022年8月生下小兒子後，工作室分享母子合照並送上祝福：「恭喜我們家最美媽咪－美睫師卸貨了，只能說～我們老師的基因太強啦」，並預告美睫師坐完月子結束後就能復出繼續替各位服務。

但陳母產後急著回歸職場，希望賺錢付房貸，便將大女兒交由娘家照顧，因認識和先生一樣是軍人的宋姓保母，兩人成了朋友，細問知道她對育兒很有一套，又時常在網路上分享育兒經，因此在兒子3個月大時，夫妻倆月花3萬元將他交由宋姓保母托育。

沒想到，陳母在過年期間工作中突然昏倒，送醫後因心臟衰竭住進加護病房，不久便撒手人寰。痛失愛妻的陳父頓時成了單親爸爸，但他擔任軍職，無法時時刻刻照料孩子，因此小兒子直接住進宋女家，由宋女負責全日托育。

▲高雄一名網紅5寶媽收托朋友的兒子，卻將男童虐死。（圖／翻攝自臉書）

起初第一年，宋女將陳姓男童照料的不錯，這時她仍具有保母執照，陳父還在今年2月29日到戶政登記，改委託宋女監護照顧。不過宋女在今年3月11日不明原因，向社會局申請停止托育，並繳回托育登記證，後來還經常發脾氣，動不動就辱罵男童、以鞋拔痛打他，導致悲劇發生，男童被凌虐致死。

宋女經營育兒粉專，在網路上有近1萬名追蹤者，她經常分享身為5寶媽的育兒經和夫妻相處之道，不少新手媽媽將她視為楷模。諷刺的是，她過去曾發文表示，看到虐童、家暴的新聞感到很痛心，如今自己成為虐童新聞主角，打臉自己過去的言行。