凌虐3歲童害睪丸發黑　狠心健身教練「爽睡鈔票床」炫富照片曝

▲葉姓健身教練涉入虐童案，目前遭羈押禁見中。（圖／翻攝IG，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名3歲男童被2名媽媽的友人照顧到全身是傷、出血不止送醫，醫院見男童傷勢不單純，警覺通報相關單位，才讓整起虐童事件曝了光。社會處一追查更發現，除了男童還有男童的姐姐也滿身是傷，目前男童已在醫院治療，而姐姐也進行安置中。其中一名虐童者，本身經營多家健身房，IG上全是名車、鈔票炫富，對比他凌虐幼童的恐怖行為，格外諷刺。

本月6日，新竹縣某醫院接到一名小病人，年約3歲的小弟弟因血流不止、暈厥而被送往急診室，院方發現男童身上有多處新舊傷，將男童衣褲解開檢查後，才發現男童的睪丸已經「發黑」，除了多處瘀傷，男童從腳背到背部還出現大片紅腫、瘀青，像是被繩索抽打…院方立刻通報警方和社會處介入調查。

調查發現，3歲男童的單親媽媽將他交由2位葉姓友人照顧，其中一名綽號「小X教練」的葉姓男子經營多間健身房，展店版圖遍及台北士林、桃園中壢，以及新竹的竹北，其IG有不少炫錶、炫車、炫鈔的鉉富照，今年初更曾因捲入非法吸金而登上新聞媒體。

▲▼葉姓教練的IG經常曬出名錶、名車、大把鈔票。





另一名葉姓男子在竹北則經營一家飲料店，兩人不確定是否為親戚關係，飲料店在GOOGLE評論區獲得4.6顆星的高評價，網友留言包括「乾淨」、「有禮貌」、「好喝」、「有愛心」等讚美之詞，令人意外會與虐童案扯上關係。

不過兩人否認犯行，辯稱是男童自己跌倒撞到，但社工再繼續追查，還發現另一名6歲姊姊身上同樣也新舊傷堆疊，萬界也懷疑，為何孩子身上的傷勢明顯出現一段時間，母親究竟是隱匿不報還是沒發現，目前除了2名葉姓被告被羈押外，母親也列關係人身份接受調查。

▲▼葉姓男子經營多間健身房，展店版圖遍及士林、中壢，以及竹北。