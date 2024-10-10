5寶媽網紅狠心虐死2歲童被炎上！刪光IG露臉照　獨留業配+雞湯文

▲宋女涉嫌虐死2歲男童遭收押，火速刪光IG露臉照片 。（圖／翻攝宋女IG）



記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名宋姓保母涉嫌無照虐死收托的2歲陳姓男童，遭檢察官起訴後全案曝光，引起網友群起撻伐，宋女更被被起底原來是有萬人追蹤的「5寶媽網紅」，丈夫擔任軍職，她個人臉書上自介上寫著「擔任家庭保母／居家在宅、到宅托育」，經常發文分享育兒經。目前宋女已遭收押，不過她的IG帳號今（10日）中午突然大動作刪文，僅剩下50篇心靈雞湯、業配文，耐人尋味。

事件曝光後，大批網友湧入宋女社群平台留言撻伐，稍早，宋女的IG帳號先是移除大頭照，隨後開始瘋狂刪文，短短30分鐘就刪光所有家庭照、自拍照，原先331則貼文僅剩50則，完全不見宋女及家人照片，僅剩下50則心靈雞湯文及業配文。

回顧整起事件，宋女去年2月間接受家長委託，照顧1歲多的男童，怎料今年6月間，宋女突然將奄奄一息的男童送醫，稱是洗澡時溺水，送醫搶救不治身亡。不過，醫師急救時發現男童身上多處不明傷疤，隨即通報檢警，檢方相驗發現，男童全身至少有22處新舊傷痕，死因也並非溺斃，認定她虐童，4日將全案偵結，依照成年人故意傷害兒童致死等罪嫌，對宋女提起公訴，並建請法官從重量刑。

檢方調查發現，宋女自5月30日至6月6日間，不滿男童不自己吃飯，用手掐全身掐到瘀青，更時常拿鞋拔毆打、重摔男童，導致男童顱骨骨折：6月6日，宋女幫男童洗澡時，多次將男童推去撞牆壁、重摔澡盆，導致男童身體癱軟、嘔吐，直到宋女發現男童浮在水面上沒了動靜，嚇得連忙通報119送醫，但已回天乏術。