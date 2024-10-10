出生不久母親病逝！　2歲男童慘遭女網紅凌虐致死

▲高雄虐童悲劇！「5寶媽」竟多次虐待2歲男童致死。（圖／翻攝自當事人臉書）

圖、文／CTWANT

高雄一名「5寶媽」宋姓女子，受單親陳父委託照顧2歲男童，怎料卻爆出虐待事件，導致男童宣告不治。如今男童身分背景曝光，生母是一名美睫師，男童還有一個姊姊，一家4口原本過著幸福的生活，怎料男童母親過年期間工作昏厥，送醫後因心臟衰竭過世。

據《三立新聞》報導，男童母親產下孩子，做完月子就宣告9月回職場，拚命賺錢為了買房子，但前年的過年時，工作過程中突然昏倒送醫，因心臟衰竭住進加護病房，過沒幾天後就離世。

老顧客得知訊息感到詫異，提到2022年1月還有預約做睫毛，「後來店裡通知我，老師住院了，叫我換一位老師幫我做」，直到換了別家工作室才得知男童母親過世消息，也不禁同情起陳父遭遇。

擔任軍職的陳父，必須扛下經濟重擔，因此將女兒送娘家，兒子交給「5寶媽」網紅宋女日託，萬萬沒想到外界眼中形象良好的5寶媽，竟多次將男童當出氣筒，不只用鞋拔痛打，還多次重摔在地，造成男童不治。

據了解，宋女自2022年12月起獲得核准提供居家托育服務，但今年3月11日她主動申請停止托育，並繳回托育登記證。經社會局評估，宋女的照顧行為不當且情節嚴重，因此在6月13日正式廢止其托育登記資格。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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