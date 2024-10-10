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恐怖雙面人！6寶媽網紅溺死2歲童　9年前嘆：看虐童新聞很痛心

▲▼ 高雄一名網紅6寶媽任無照保母，虐死2歲男童。（圖／翻攝自臉書）

▲高雄一名網紅6寶媽任無照保母，虐死2歲男童。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者黃資真／高雄報導

高雄發生一起虐嬰案！一名無照宋姓保母月收3萬元照顧2歲的陳姓男童，卻連環施虐1個月，直到6月6日因不滿男童抓到她燙傷的傷口，竟對男童大量沖水、推去撞牆，最終不幸溺斃，昨(9日)宋女遭檢方起訴。諷刺的是，宋女是名經常分享育兒心得的網紅6寶媽，更被挖出過去曾發文表示看到虐童、家暴的新聞「很痛心」，如今卻成為新聞上的主角，相當諷刺

宋姓保母除了經營粉專外，個人臉書上自介上寫著「擔任家庭保母／居家在宅、到宅托育」，不時會分享育兒心得、夫妻相處之道，還有一家人開心出遊的溫馨照，卻被爆出無照虐死小孩，目前已遭大批網友留言灌爆。

其中宋女在2016年發布的文章被挖出，內容提及「三天兩頭就會看到虐童、家暴、性侵孩童的新聞，真的很痛心。或許那些惡劣的家長會說：『孩子是我生的，我要怎樣就怎樣，誰管得著！』但當你的孩子逐漸長大，當整個社會逐漸交在他們的手中時，一切的結果都會顯明出來，而那不是你能消受得了的！」落落長文章講的頭頭是道，如今卻成為打臉自己的鐵證。

▲▼ 高雄一名網紅6寶媽任無照保母，虐死2歲男童。（圖／翻攝自臉書）

▲宋女曾在2016年發文抒發心情，稱看到虐童新聞很痛心。

回顧整起事件，今年6月6日警消獲報左營區一名1歲10個月大的陳姓男童，在宋姓保母家洗澡時溺水，送醫搶救仍不治，檢方相驗卻發現男童身上有多達22處新舊傷，立即傳喚男童父親與宋女訊問後，認宋女虐嬰涉嫌重大，聲押獲准。

檢方調查發現，宋女至5月30日至死亡的6月6日間，經常拿長鞋拔毆打男童頭部，打到顱骨骨折，有次因不滿男童不自己吃飯，用手掐全身掐到瘀青，把男童重摔在地更是家常便飯。6月6日，宋女幫男童洗澡時，因不爽燙傷的傷口被抓到，竟以蓮蓬頭朝男童頭部大量沖灌溫水，再推去撞牆壁，最後摔進澡盆3次，導致男童身體癱軟、嘔吐，直到宋女發現男童浮在水面上沒了動靜，嚇得連忙通報119送醫。

而男童經相驗後，發現他頭部有15處擦挫傷及挫傷，其中至少7處符合為棍棒傷或鞋拔傷；腦髓腫脹、軀幹及四肢有7處擦挫傷及挫傷，其中至少2處符合為棍棒傷或鞋拔傷。男童生前遭凌虐，造成硬腦膜上腔出血惡化，持續出血達170 毫升而當場失去意識。但宋女否認施虐，強調是合理管教行為，不清楚傷勢從何而來，惟檢方不採信說詞，昨(9日)依違反刑法凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴，法院裁定宋女續押。

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