爆考試委員想交問卷「總統府不准」　黃國昌：顯示出毫無獨立性

▲黃國昌 。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

立院民眾黨團8月1日發函請考試院正、副院長及考試委員被提名人填答問卷調查表，並於8月15日回覆；但總統府當時認為應待立院審查時程定案後，再依法就資格及適任性問題進行答復，問卷至今沒下文。民眾黨團總召黃國昌10日爆料，有人告訴他「寫好了想要交」、「總統府叫我們不准交」，痛批「你沒獨立性，幹什麼考試委員？」

黃國昌10日接受網路節目「阿姐反抗軍」訪問，談及大法官被提名人等議題，話鋒一轉，黃國昌表示要爆一個料，先前有些人被提名當考試院正副院長、考試委員，「這段時間有人來直接幫他們跟民眾黨團關說，有些人不敢直接跟我講，都透過人跟我講，可能我看起來很兇，都透過人來講『那個XXX、院長、考試委員不錯』、『應該可以支持』」。

黃國昌提及，只要有人來講，自己的態度都一樣，民眾黨一定就事論事、理性審查，不會做不理性杯葛，但「第一件事情，我給你考試院正副院長跟考試委員問卷，什麼時候要交回來？民眾黨團發問卷給你，你連問卷都不回答，然後你要我無條件票要投給你？對不起，這種事我做不到，我還沒自我作賤到這種程度」。

黃國昌指出，自己把這句話傳給對方後，「結果他們說『寫好了』、『我們想交，但總統府叫我們不准交』！」所以自己又再次把話傳回去，也就是現在已經用自我行動展現出「毫無獨立性可言」，總統府說不能交就不交，顯然是沒有獨立性，這只是證明「完全就是聽命辦事」，上面不准交問卷就不交，就是沒獨立性，「你沒獨立性，幹什麼考試委員？」