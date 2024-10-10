旅行團頻爆性騷　觀光署新訂參考指引「3級防治」

▲觀光署訂定「旅行業性騷擾防治處理參考指引」，強化防治機制。（示意圖／視覺中國CFP）

記者蔡亞樺／台北報導

性騷事件時有所聞，近來有民眾跟著旅行團體出遊，卻遭到騷擾，觀光署10月訂定「旅行業性騷擾防治處理參考指引」，針對受雇成員10人至30人以上的旅行社，須成立申訴管道及定性騷擾防治措施等規範，並應定期檢討公眾場所的空間設施，杜絕性騷事件發生。

觀光署接到民眾反映，報名參加旅行社的團體旅遊遭到性騷擾，趕緊在10月訂立「旅行業性騷擾防治處理參考指引」，強化旅行業性騷擾的防治機制與職員教育訓練，最近通函發文給各大旅行社，要求落實辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「旅行業性騷擾防治處理參考指引」規範，旅行業者組織成員、受僱人或受服務人員人數達10人以上者，應設立申訴管道包括性騷擾事件專線電話、專用信箱等，並規定處理程序及專責處理人員或單位。

30人以上者，除設立申訴管道外，並應訂定性騷擾防治措施，並公開揭示，而未達10人及30人者，得參照上述規定辦理。防治措施包括政策宣示及規章、性騷擾協調及處理、當事人隱私保密、行為人處罰規定及其他措施。

該參考指引也規範，旅行社得知性騷事件應採取糾正及補救措施，包含協助被害人申訴及保全相關證、必要時協助通知警察機關到場處理、檢討所屬場所的安全。協助被害人向發生地的警察機關提出申訴，若發生在國外，回國後向警察機關申訴。

觀光署表示，旅行業者應定期舉辦或鼓勵所屬人員參與防治性騷擾的相關教育，瞭解性別平等知能、法令及防治、申訴流程方式，以及隨團人員處理性騷的安全防護與加害人的應對。