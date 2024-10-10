中午12點開搶！樂桃航空「飛日本2290元起」　託運行李免費

▲樂桃航空推出「輕鬆飛！Standard新票價促銷」，用一般最低價的Minimum促銷票價就可以買到Standard票價，單程未稅2290元起。（圖／樂桃提供）

記者蔡亞樺／台北報導

樂桃航空推出「輕鬆飛！Standard新票價」促銷，今午12時開賣，用一般最低價的Minimum促銷票價買到Standard票價，意即送上託運一件行李與自主選位，單程未稅2290元起。達美航空推出限時優惠，即起至10月22日，購買經西雅圖往返美國主要城市的來回機票，基本經濟艙最低2萬9384元。

樂桃航空官網顯示，「輕鬆飛！Standard新票價促銷」包含6條航線，台北(桃園)-大阪(關西)單程未稅價3060元起、台北(桃園)-東京(羽田)單程未稅價3290元起、台北(桃園)-東京(成田)單程未稅價2510元起、台北(桃園)-名古屋(中部)單程未稅價3090元起、台北(桃園)-沖繩(那霸)單程未稅價2290元起。

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▲樂桃航空推出「輕鬆飛！Standard新票價促銷」。（圖／翻攝樂桃航空官網）

樂桃航空指出，此次限定優惠，主要是用Minimum價格就可以買得到Standard票價內容，也就是送上「指定座位」並包含「1件託運行李」。促銷期間從今午12時開賣至10月13日晚間11時59分，旅遊期間為2024年10月27日至2025年03月29日，Standard單程票價新台幣2290元起，不另收取燃油費。

另外，達美航空今年6月起，開啟往返台北西雅圖的每日直飛班機，由空中巴士A330-900neo執飛，提供達美尊尚客艙、達美優悅經濟艙及經濟艙。所有艙等都享有季節性菜單、多樣化零食及星巴克咖啡。

▲達美航空推出限時優惠，自西雅圖轉飛全美主要城市來回，基本經濟艙最低2萬9384元。（圖／達美航空提供）

達美航空表示，即日起至10月22日前，購買經西雅圖往返美國主要城市的來回機票，基本經濟艙最低2萬9384元（含稅及附加費），此限時優惠適用旅行期間至2025年3月25日，此次優惠亦涵蓋經濟艙、優悦經濟艙及尊尚客艙。相關資訊可參閱官網。