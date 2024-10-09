秋高氣爽遊南投可賺消費折抵獎勵　每人最高可享2200元

▲秋高氣爽遊南投可賺獎勵金，每人最高2200元。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為鼓勵國人趁秋高氣爽到南投縣旅遊，縣政府和旅館業等6項觀光產業攜手合作，即起推出「遊南投賺獎勵」方案：以一般店家或永續認證店家、平日或假日，以及住宿天數區分為4種獎勵，且每種每人各可使用1次，最高可享2200元消費折抵。

縣府7日舉行記者會，副縣長王瑞德表示，這次與南投縣觀光產業聯盟協會合作推動的「南投永續旅遊獎勵計畫」，結合旅館業、民宿業、遊艇業、觀光工廠、體驗場域及台灣好行，透過獎勵方式，鼓勵入境旅客、團體旅客及自由行旅客到南投認證的永續景點旅遊，藉此推動綠色旅宿、發展永續旅遊產業。

王瑞德說明獎勵方式：到一般店家消費，平日提供200元獎勵金；到永續認證店家無論平假日消費均獎勵300元、第一晚住宿獎800元、第二晚900元，總獎勵金超過430萬；旅客若符合指定條件，如搭乘台灣好行、南投客運等大眾運輸，還能獲得超值驚喜禮包。

縣府觀光處表示，這項活動除納入認證的南投永續景點，也鼓勵尚未獲認證的店家透過簽署響應書加入計畫、投入永續旅遊行列，目前已有超過180家業者以及90家旅行社參與，即日起至10月20日開放第二波業者報名參加；南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇表示，是許縣長積極在推動的目標方針，地方產業力挺縣府發展南投綠色旅遊及低碳永續理念，業者將全力配合永續旅遊獎勵，投資日月行館的台灣人壽及漢來飯店也響應活動，鼓勵員工到南投旅遊。

相關永續旅遊獎勵計畫活動詳情，可洽南投縣觀光產業聯盟協會窗口（藍小姐 shihmopr@gmail.com；049-2996023），或請持續關注「南投旅遊網」或「樂旅南投」FB專頁。