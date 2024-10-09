花蓮2大樂園門票下殺2折　觀光署：搭配3方案「省很大」

▲遠雄海洋公園為結合海洋生物、機械遊樂設施及舞台表演的大型主題樂園。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

吸引旅客赴花蓮旅遊，觀光署今日宣布，即日起至11月30日推出觀光遊樂園「花蓮好樂園門票2折優惠」，搭配「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」2人同行1人免費、花東台灣好行免費搭乘、台灣觀巴2折等措施，可以省更多。

花蓮縣目前有2家觀光遊樂業，其中「遠雄海洋公園」座落於東部海岸國家風景區，緊鄰太平洋左岸，為東台灣唯一結合海洋生物、機械遊樂設施及舞台表演的大型主題樂園，近年遊客人次均超過70萬人。

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另一家「怡園渡假村」座落於花東縱谷國家風景區，具有鄉村田野風格，園區從全台各地公共工程施工移植的樹木約3000多棵，超過百年老樹也有30多棵，並取得環境教育場所認證，提供環境教育1日遊程，是極佳的親子自然教室。

▲怡園渡假村擁有環境教育場所認證，是極佳親子自然教室。（圖／觀光署提供）

觀光署長周永暉表示，0403地震影響花蓮觀光甚鉅，觀光署推出住宿補助、「Taiwan PASS台鐵版」2人同行1人免費、台灣好行免費搭乘及台灣觀巴2折等優惠措施，期待吸引更多國人前往花東旅遊，觀光遊樂業遊憩資源豐富，老少咸宜，極具集客能力。

觀光遊樂業門票2折優惠，以遠雄海洋公園為例，全票原價990元，2折價只要198元，幼童票折扣後只要98元，2大2小入園原價2960元，2折價為592元，可省下2368元，如果搭配現行觀光振興方案還可以省更多。

觀光署表示，希望藉由交通、住宿及育樂等各項優惠，吸引民眾前往東部旅遊。詳細優惠內容，可至全台主題樂園網、Taiwan PASS官網、「0403花蓮震災觀光振興方案」專區等網站查詢。