跟著團長打縣城！　陸遊客持道具刀槍「炮火中」體驗攻城戰

記者魏有德／綜合報導

山東臨沂沉浸式「紅色旅遊」推出「跟著團長打縣城」旅遊體驗。遊客們在大陸抗戰知名電視劇《亮劍》的拍攝場地裡，跟隨「團長」的指揮，在震耳欲聾的炮火聲中，拿著道具刀槍，朝著縣城的方向進攻，體驗臨場感十足的戰爭氛圍。

▲山東臨沂沉浸式戰爭體驗「跟著團長打縣城」。（圖／翻攝微博，下同）

《上游新聞》報導，山東臨沂市沂南縣紅嫂家鄉旅遊區（沂蒙紅色影視基地）一名工作人員表示，這個項目已經推出一段時間了，但今年國慶期間突然火了，每天有三四千名遊客參與，遊客們手裡拿的大刀、手槍等都是道具，沒有危險性。

不僅如此，該影視基地還推出紅色沉浸行進式演藝節目《重走支前路》，以徐蚌會戰沂蒙支前（支援前線）情景為背景，融合實戰演藝和戲劇情節，讓遊客體驗國共內戰時期的場面。

電視劇《亮劍》中，主角李雲龍團長因老婆楊秀芹被抓，集結手邊獨立團所有兵力攻打平安縣城，在沂南縣紅嫂家鄉旅遊區順著熱潮，搭建初類似的城門場景，複製「李雲龍攻打平安縣城」的經典一幕。

「跟著團長打縣城」的沉浸式體驗中，演員搬出一門「火砲」對著城門，不斷發射炮彈轟擊城牆，配合著影視爆破效果，讓遊客進入戰爭經典場面，隨後，「團長」一聲令下，遊客們集體跳出掩體，發起「最後衝鋒」攻入縣城。

公開資訊顯示，紅嫂家鄉旅遊區暨中國沂蒙紅色影視基地位於沂南縣馬牧池鄉常山莊村，由「古山村」、「沂州城」等5個區塊組成，自2008年建成以來，包括《沂蒙》、《鬥牛》、《紅高粱》、《鐵道飛虎》等多部戰爭影視劇皆在此拍攝。