轟賴清德國慶演說「口惠而不實」　凌濤：只見對內鬥爭、對外心結

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

中華民國113年國慶大典今（10日）登場，總統賴清德發表「首次國慶演說」。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，賴清德要國家「對內競爭、對外團結」，但人民看到的是「對內鬥爭、對外心結」，賴還說「政黨利益不能凌駕人民」，但新潮流顯然高於國家，南流掌門人正是賴清德。他直言，很想相信這是我國真正會走的道路，但對比賴上任種種作風，口惠而不實是顯而易見。

凌濤以「跨得過的文告，跨不過的鬥爭」為題發文表示，賴清德總統揭櫫國家「對內競爭、對外團結」，但人民看到的是「對內鬥爭、對外心結」，把國內政治帶到外交場合，攻擊不同政黨代表，比比皆是。

凌濤表示，賴總統也說「國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益」，然而大家受夠新潮流過去八年介入各項利益資源，新潮流利益顯然高於國家，南流掌門人之一正是賴清德。

凌濤指出，包括掌管台灣工程的工程會主委給賴清德、陳菊親信陳金德，預算大部交通部給陳世凱，連「信賴之友會」台南分會長、資策會董事長黃仲銘，都膽敢史無前例要求支薪與年終獎金，打破慣例。

凌濤再指，更遑論包含國策顧問、國營事業、貿協，通通迎來賴清德的人馬，相對黨內非賴系、在野力量，則受到全面的清剿。

凌濤認為，「昔有新潮流包山包海，今有賴友友雞犬升天」，台灣迎來的不是賴清德口中的公平正義，而是個人派系的雨露均霑。

最後，凌濤強調，看到國慶演說的美麗辭藻，他很想相信這是我國真正會走的道路，但全國人民，對比賴上任種種作風，口惠而不實是顯而易見。如果大家還在算中華民國、台灣幾次，那就是被作文比賽騙了。

▼國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者許靖騏攝）