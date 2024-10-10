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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁卸任後首次出席國慶大典　陳昭姿曝「民進黨從未邀請過他」

▲▼立法院民眾黨團出席國慶典禮，穿印有英文「正義」的服飾。（圖／記者陳家祥攝）

▲立法院民眾黨團出席國慶典禮，穿印有英文「正義」的服飾。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶大典今（10日）登場，民眾黨團8位立委皆有出席。而民眾黨立委、挺扁人士陳昭姿，典禮後發表了8點想法，當中她提到「陳總統是卸任後第一次出席國慶，原因是綠營立法院長、總統從來沒有邀請過他，包括一手提拔的蔡總統」，她也自曝「我沒有唱國歌，也沒有對國旗行三鞠躬禮，在場多少綠營支持者與政治人物都這樣做，是誰說一套做一套呢」？

陳昭姿於臉書分享國慶典禮「8點想法」，敬告所有「綠友」、「扁友」們，第一「永遠不要認定綠營都是好人，藍白營都是壞人」、第二「永遠不要認為你不支持政黨的成員都是壞人」。

接著，陳昭姿提到，第三「陳總統今天是卸任後第一次出席國慶大典，原因是民進黨的立法院長、總統從來沒有邀請過他，包括他一手提拔的蔡總統」、第四「國慶大典主人韓國瑜院長上台致詞時，一開口就稱呼陳總統，這是何等風範」。

陳昭姿認為，第五「不要把台灣境內自認是中國人的都當壞人，也不要把自認是台灣人的都當作好人，難道作奸犯科的都是中國人沒有台灣人嗎」、第六「請大家不要雙標，用是非對錯來看待每個陣營，不可能你家都是好人，別人家都是壞人。這就是仇恨的製造，對立的起因」。

陳昭姿強調，第七「請自認愛台灣的台灣人不要做以前我們指控別人做的事」、第八「今天的國慶大典我出席了，但我沒有唱國歌，也沒有對國旗及國父遺像行三鞠躬禮，只有起立。在場多少綠營支持者與政治人物都這樣做了，是誰說一套做一套呢」？

▼雙十國慶，前總統蔡英文、陳水扁交談甚歡。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，前總統蔡英文、陳水扁交談甚歡。（圖／記者林敬旻攝）

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