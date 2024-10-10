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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「中華民國也無權代表台灣」　基進批賴清德：擴大資本不應引敵人定義

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德雙十國慶致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（10日）中華民國雙十國慶大典致詞，先後談到中華民國建國推翻帝制的歷史與美麗島事件，賴也提到，兩岸互不隸屬及中華人民共和國無權代表台灣。對此，基進黨主席王興煥批評，在擴大「中華民國認同」政治資本時，不應援引敵人來定義自己，不管哪個版本的中國，都無權代表台灣。

王興煥指出，賴清德總統在演說中，反覆將中華民國「先烈揭竿起義、推翻帝制，拋頭顱、灑熱血」的雙十建國傳說，與台灣前輩衝破黨國威權、追求獨立與民主的經驗並列，與前總統蔡英文肯定蔣經國「反共保台」一樣，顯然是希望透過召喚一種抵抗暴政的「中華民國」形象，來促成台灣更大的團結。

王也直言，但政治共同體的團結，必須建立在台灣人民集體的真實政治意志，而不是為了一時方便而拿敵人的故事來定義自己。儘管尊重中國人民過去對帝制的抵抗，但中國的雙十建國，乃至於中國的十一建國，都與台灣人民集體政治意志的形成沒有關係，在同意「中華人民共和國無權代表台灣」的同時，必須認識到「中華民國也一樣無權代表台灣」。

王興煥聲明，台灣人民的自主人格與集體意志，不僅不需要內戰史觀下的「中國經驗」幫襯，更且，不管「哪一個版本的中國」，至今都是台灣人民自主人格與集體意志形成的障礙，不只中華人民共和國與中華民國互不隸屬，台灣與中國也從來都互不隸屬，一邊一國。

王興煥也呼籲，任何中國符碼都無助於台灣的團結，不管哪個「中國」，都只是台灣人民的負資產。提倡「主權自主化」就是「台灣是台灣人的國家」，如果認為台灣已經是一個國家，就好好保護與捍衛它；如果認為台灣國格尚未完成，就去把它打造出來，而不管是「捍衛保護」還是「國家打造」，共同的敵人必定會是「內外兩個中國」，唯有認清此事，有一天台灣人民才能有真正屬於自己的國家慶典。

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