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賴清德國慶提8次中華民國　李彥秀：最有條件廢除台獨黨綱

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今天是雙十國慶，總統賴清德發表任內首次「國慶演說」，國民黨立委李彥秀指出，在中華民國的論述上，賴清德重新擁抱2350萬人的最大公約數，但也要提醒賴，不要在國旗飄揚的場合就認同「中華民國」，遇到權力的危機又開始高喊「台灣獨立」。她呼籲，民進黨歷經三次超過16年的執政，賴清德作為黨主席，過去更被視為「台獨金孫」，是最有條件與能力廢除台獨黨綱，脫離襁褓，真正學習成為一個「負責任的執政黨與元首」。

李彥秀指出，賴清德今天演說全文共計直接提到台灣44次、中華民國8次、另有2次講中華民國台灣，在國家論述上，賴清德顯然刻意淡化蔡英文時代的「中華民國台灣」，重新回到「中華民國」的正軌，賴清德試圖在國家定位上，走出蔡英文的論述框架。

李彥秀說，在中華民國的論述上，賴清德重新擁抱2350萬人的最大公約數，但也要提醒賴清德「始終如一」的重要性。不要在國旗飄揚的場合就認同「中華民國」，到了深綠的場子又開始販售「兩國論」，遇到權力的危機又開始高喊「台灣獨立」。

李彥秀指出，三十多年前的「台獨黨綱」，是國際盟邦與台灣人民最擔心的不定時炸彈，更是兩岸和平穩定最大的絆腳石，當年民進黨還是穿草鞋的創黨初期，需要強烈的意識形態突圍，但是三十多年後的今天，民進黨歷經三次超過16年的執政，賴清德作為黨主席，過去更被視為「台獨金孫」，賴清德最有條件與能力廢除台獨黨綱，脫離襁褓，真正學習成為一個「負責任的執政黨與元首」。

李彥秀說，民進黨從來不缺華麗的文藻與文青的詞彙，賴清德今天的文告「演說很美滿，現實很骨感」，更凸顯了與現實的高度落差，這也是賴政府民調始終無法提升的主要原因，「說一萬次，不如動手做一次」。

此外，李彥秀大讚立法院長韓國瑜的格局與高度，顯然略勝一籌，國慶致詞提到「骨氣、勇氣，讓世界知道中華民國是存在的」「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶」極具國家戰略高度，過去大概鮮少民眾知道國慶是由立法院長主辦，今天國慶典禮韓國瑜顯然成為第一男主角。

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