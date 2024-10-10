蘭花展為水道館慶暖身　潑墨色石斛蘭、手掌大仙履蘭成目光焦點

▲台南山上花園水道博物館，即將迎來五周年館慶，10日先以蘭展暖身，超過5百盆各式蘭花，在濃濃的工業風建築內，展現出剛柔並濟的美感。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館，即將迎來五周年館慶，10日先以蘭展暖身，超過5百盆各式蘭花，在濃濃的工業風建築內，展現出剛柔並濟的美感，活動並搭配蘭花競賽，有單價高達50萬元的仙履蘭，還有全株展現潑墨色的秋石斛蘭，相當吸睛，也展現台灣蘭友高超的育蘭技術。



蘭展由蘭科植物園與長榮大學共同規畫，展示品種有蝴蝶蘭、嘉德麗亞蘭、仙履蘭、萬代蘭、文心蘭、石斛蘭等各類蘭種； 蘭科植物園總經理吳柏昌指出，台灣是全球重要的蘭花產地，蘭花產量及品質都有相當水準，蘭友們更常發揮創意，進行各種改良，讓台灣育蘭技術一直領先其他國家。

吳柏昌表示，這次全場最吸睛的當屬一盆改良的仙履蘭，有別於一般仙履蘭比較迷你的單體，參展的仙履蘭單體幾近一個手掌大，加上品系優良，市場上價格可達50萬元。

另外獲得全場總冠軍的秋石斛蘭，有別於傳統顏色，一整串潑墨色的花朵，成為全場焦點，吸引不少民眾搶著拍照。吳柏昌說，蘭展將持續到10月13日，另外在10月11至12日還有舉辦上下午各一場蘭花導覽，介紹每株蘭花背後的故事。

文化局表示，配合水道五周年館慶，10月11至12日還有極具個人化的手做市集、博物館協作平台的驚奇博物館闖關活動，以及首度舉行結合蜂農體驗與攀樹的戶外課程，當然還有最受歡迎的巷仔Niau集章活動，也歡迎民眾在天氣逐漸涼爽的時候，來水道看花、找Niau、逛市集，體驗自然，一定能帶來滿滿的收穫。