熱烈迎接5周年館慶　台南山上花園水道博物館邀民眾追貓、賞花、採蜂蜜

▲台南山上花園水道博物館即將舉辦5周年館慶活動，除蘭花展以外，還首度採蜂蜜體驗，以及攀樹等生態課程，搭配文創手做市集帶一波山區觀光潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館即將於10月10日至13日舉辦5周年館慶活動，除了接連4天將有這個季節罕見的蘭花展以外，12-13日還首度採蜂蜜體驗，以及攀樹等生態課程，搭配文創手做市集，以及剛剛走出城區的大中小巷子Niau，預料將再帶起一波山區觀光潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化局長謝仕淵指出，配合山上花園水道博物館五周年慶，文博會期間最受矚目，位於321巷前十公尺高的巷子Niau將移師到水道博物館，和之前就曾亮相的3.5公尺，小型的巷子Niau一起帶動話題；除此之外，還有7隻各種可愛造型的迷你巷子Niau也同步在園區各地展示，展出期間將到年底。

除了巷子Niau以外，四天的館慶活動還將舉辦超過五百盆的大型蘭花展，工業風的建築搭配蘭花，將帶給民眾完全不同的視覺感受；而園區長期推動的自然體驗課程，也搭配館慶活動，在10月12日至13日，舉辦半日蜂農，結合攀樹體驗，讓親子了解蜜蜂生態，學習採蜜，還有攀樹等技巧。

在12-13日還將有文創市集及蘭花手做體驗，以及最受親子喜愛，由博物館協作平台推出的科學闖關贈禮活動，充分滿足各階層的遊客。

館方表示，在文化局支持下，趕在館慶前夕，也在戶外戲水池搭設了遮陽帳，原本最受遊客詬病的戲水太熱的情況，將得到充分改善，加上現在天氣已經越來越舒服，歡迎全國遊客在國慶期間，來山上追貓、賞花，體驗生態，生態體驗報名連結: 2024山上花園水道博物館館慶-蜂遊趣x攀樹體驗活動日期：2024-10-12 ,DIY活動、DIY體驗、手作課程, 付費活動, 幼兒/親子, - BeClass 線上報名系統 Online Registration Form可搜尋台南山上花園水道博物館官網及粉專。