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超商賣蘭花送爸爸？網一片困惑　業者解謎：象徵堅毅的父親之花

▲▼網友困惑超商在父親節賣蘭花，7-ELEVEN說明，「石斛蘭」代表堅毅剛強、親切慈愛的特質，被喻為「父親之花」。（圖／記者林育綾攝）

▲網友困惑超商在父親節賣蘭花，7-ELEVEN說明，「石斛蘭」代表堅毅剛強、親切慈愛的特質，被喻為「父親之花」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

父親節即將來臨，近來有網友發現，超商販售的爸爸節禮物中竟然有蘭花，發文困惑「沒聽過父親節要送蘭花，是一種我沒跟上時代的新潮流嗎？」而7-ELEVEN也對此解謎，此波由泰國空運進口的「石斛蘭」，代表堅毅剛強、親切慈愛的特質，被喻為「父親之花」，搭配集團「Love Dad」系列活動向天下父親致敬。

▲▼網友困惑超商在父親節賣蘭花，7-ELEVEN說明，「石斛蘭」代表堅毅剛強、親切慈愛的特質，被喻為「父親之花」。（圖／業者提供）

▲統一集團首度在父親節推出鮮花販售，由泰國空運進口「石斛蘭」。（圖／業者提供）

相較過去僅在母親節送花，統一集團今年的「Love Dad」系列活動，首度在父親節推出鮮花販售，由泰國空運進口的石斛蘭，以專業冷鏈保鮮處理技術，確保花材新鮮度。業者表示，採用品種為「銀河」代表永恆、燦爛、美好事物的涵義，象徵與爸爸的每個瞬間美好而深刻，留下永恆記憶。

▲▼網友困惑超商在父親節賣蘭花，7-ELEVEN說明，「石斛蘭」代表堅毅剛強、親切慈愛的特質，被喻為「父親之花」。（圖／業者提供）

▲「石斛蘭」被喻為「父親之花」，此波鮮花禮盒為限量販售。（圖／業者提供）

而精緻的外盒包裝，由集團團隊創新設計，整體主視覺呈現內斂的情感，以紫綠色彩，營造對父親濃厚的愛及感恩，即日起可至7-ELEVEN限定門市選購，空運進口石斛蘭售價188元/支，並推出限量精品巧克力禮盒加價購，提供父親節贈禮新選擇。

▲網友困惑超商在父親節販售蘭花。（圖／翻攝自Dcard）

有關超商在父親節賣蘭花，網友在Dcard發文疑惑「還真的沒聽說過父親節要送蘭花的，這是一種我沒跟上時代的新潮流嗎？」貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「還真沒聽說過有送蘭花這種習俗」、「情人節賣玫瑰、母親節賣康乃馨，現在父親節賣蘭花，小七快變成花店了」、「我還以為父親節要送太陽花，爸爸像太陽之類的」、「我聽店員說每間店只分到四株，所以要買要快」、「什麼時候父親節要送蘭花了」。

還有知情網友出面解答，「歐美一直都有父親節送蘭花的習俗喔！因為石斛蘭的花語是堅強、慈愛，還有一說是因為石斛蘭的老枝枒會把全部的養分提供給新枝枒，像爸爸照顧小孩一樣。」

▲揪老爸喝起來！全家8月8日～8月11日也在APP隨買跨店取，推出多款「888元飲品組合優惠」。（圖／業者提供）

另外，為了犒賞爸爸一年的辛苦，全家便利商店在8月8日～8月11日期間，也在APP隨買跨店取推出多款父親節「888元飲品組合優惠」，讓大家揪老爸喝起來！

包括：「Let’s Café大杯特濃美式」25杯888元、「大杯特濃拿鐵」20杯888元、「私品茶/搖搖茶吧55元系列」25杯888元、「私品茶/搖搖茶吧65元系列」20杯888元，還有「Fami!ce霜淇淋，28支888元」等，另有白蘭氏雙認證雞精、桂格養氣人蔘也推出多件888元優惠。

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