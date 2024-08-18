台南山上花園水道博物館　與大阪水道博物館將簽合作備忘錄

▲在日本大阪市議員參訪團居間成下，大阪市水道紀念館日將與台南山上花園水道博物館合作，將透過簽署雙方合作備忘錄，整合教育推廣資源，促進城市文化參與進而推動全球水資源調查研究。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在日本大阪市議員參訪團居間成下，大阪市水道紀念館日前來函台南市政府文化局，提出與台南山上花園水道博物館合作計畫，文化局表示，將先透過簽署雙方合作備忘錄方式，整合教育推廣資源，促進城市文化參與進而;努力推動全球水資源調查研究。

台南市長黃偉哲月前造訪日本關西地區行銷芒果，與大阪當地的重要僑領和市議員們會面，提及大阪的水道紀念館跟台南的山上花園水道博物館交流事宜，並當面邀請日方來訪，7月底日台交流高峰會時，18位大阪市議員也特別安排到台南水道參訪。

參訪團提到其中創建於1914年的大阪水道設施，舊的磚砌水泵房已被改造成自來水廠紀念博物館，並且成為大阪市重要的旅遊景點，與創建於1912年的台南水道，擁有相當類似的背景，不過實地走訪後發現，台南水道保存更加豐富，規模更加完整，由於2025年則將於大阪舉辦的世界博覽會將以水為主題，希望與台南水道有更深入交流，迎接這歷史時刻。

文化局日前接獲日方來函，表明進一步合作意願，目前也擬妥合作備忘錄，希望雙方強化推動國際文化交流及文化觀光、努力推動全球水資源調查研究，並應積極整合教育推廣資源，促進城市文化參與。

文化局長謝仕淵指出，文化外交已經成為國際主要趨勢，水道博物館之前已經與包括日本田川市煤炭•歷史博物館等單位進行多次跨國分享合作，此次將再與大阪水道盡興深度交流，將再與日方討論簽訂細節，並積極開拓類似交流互動，提高台南國際可見度。