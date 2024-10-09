佛光山泰山禪淨中心捐1500公斤白米　造福新北弱勢家戶

▲新北市議員宋明宗（右1）媒合促成下，佛光山泰山禪淨中心捐贈1千5百公斤白米給社會局，由社會局長李美珍（右2）代表受贈。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

佛光山泰山禪淨中心響應「新北市好日子愛心大平台」及支持在地農產品，今（9日）舉行捐贈1,500公斤白米捐贈儀式，將提供給新莊區、泰山區、五股區及林口區弱勢家戶，由社會局長李美珍代表受贈，向佛光會及協助媒合的宋明宗議員表達感謝。

佛光山泰山禪淨中心監寺如慶法師表示，「哪裡有需要，佛光會就會在那裡」，佛光會長期投入公益，關懷弱勢，本次透過「佛光零飢餓稻米專案」捐贈白米給新北社會局，希望幫助到有需要的家庭，也祈願大眾平安、吉祥。

▲佛光山泰山禪淨中心監寺如慶法師表示，哪裡有需要，佛光會就會在那裡。

協助媒合資源的新北市議員宋明宗表示，感謝佛光山讓他有機會能做善事，泰山禪淨中心凝聚信眾的善念，用實際行動表達對在地最大的愛和關懷。

社會局長李美珍表示，佛光山自2015年起，連續10年，多次舉行公益活動和捐贈物資，為新北弱勢家戶和長輩獻上關愛。本次捐贈1,500公斤的白米，總市值11萬元，將提供社福中心陸續配發給新莊、泰山、五股及林口區的弱勢家戶，也期待拋磚引玉，吸納更多愛與善，一同響應「新北市好日子愛心大平台」。有捐贈意願，皆可搜尋「新北市好日子愛心大平台」，即可傳遞善心。

▲佛光山連續10年來，多次與新北社會局合作，舉行公益活動和捐贈物資，今年加碼捐贈白米助弱勢，社會局長李美珍（中）頒發感謝狀。