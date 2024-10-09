新北表揚106位績優清潔隊員　侯友宜讚：最乾淨城市十連霸

▲為慶祝10月25日清潔隊員節，新北市政府舉辦「環保創意競賽」，清潔隊員發揮創意，利用回收物進行特色裝扮。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為迎接10月25日清潔隊員節，新北市政府今（9日）舉辦「新北New Power 環境真正金-新北市2024年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，市長侯友宜頒獎表揚106位績優清潔人員，感謝清潔隊員不分晝夜、晴雨及國定假日，全力維護市容，在疫情或颱風過後也挺身而出，投入災後環境復原工作，因為有清潔隊員的付出，才能讓新北市連續10年獲得最乾淨城市的榮耀，未來市府也會持續完善清潔隊員的工作環境及裝備，成為城市無名英雄的最強後盾。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊人口眾多，且具備山、海、都會等多元樣貌，環境維護不易，感謝5千多位第一線清潔夥伴們不分晝夜、國定假日辛勤工作，舉凡日常清掃、垃圾清運、登革熱防治等「無役不與」，尤其是近期山陀兒颱風的災後復原，清潔隊員跨區總動員全力投入北海岸地區協助恢復市容，原本因暴雨衝擊而泥濘不堪的金山老街，能於一天內清理完畢，這樣的高效率及守護市民的行動力，令人無比感動及敬佩。

▲侯友宜頒獎表揚106位年度績優清潔隊員，感謝清潔隊員守護新北市容。

侯友宜強調，因為清潔隊員竭盡全力守護新北市容，新北不但榮獲最乾淨城市十連霸，更提前達成「2023邁向無煤城市」及「2022年底河川嚴重污染長度減半」的目標，實為達成淨零碳排的重要幕後功臣。此次獲獎的106位年度績優清潔隊員、職安衛管理人員及交通安全管理人員為清潔隊員典範，感謝清潔隊員們無私奉獻，希望未來在市府團隊及清潔隊的努力下，讓新北市的環境更美好。

為感謝清潔隊員辛勤付出，侯友宜說，新北市自2023年12月起外勤清潔隊員清潔獎金由每月8千元調升為1萬元、駕駛安全獎金從每月6百元提高至1千5百元；2024年起，夜點費由每日80元調升為120元；農曆大年初四、初五出勤同仁「加一補一」(加發一日工資並給予一日補休)，且發放每位隊員一件GORE-TEX等級透氣防水衣，供出勤禦寒防雨使用，更調升清潔隊員健康檢查經費至每人2千5百元，未來市府將持續提升工作設備及福利照顧清潔隊員。

▲新北New Power環境真正金-新北市2024年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動。