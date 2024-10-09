放眼未來強化城市韌性　侯友宜：打造新北永續宜居

▲新北市長侯友宜聆聽城鄉局市政會議專題報告「城鄉脈動 宜居未來」為主題。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（9日）召開市政會議，由城鄉局以「城鄉脈動 宜居未來」為題進行專題報告，說明如何以「耕耘民心，強化韌性」的方式應對氣候變遷、危老更新及居住正義等課題。市長侯友宜表示，新北市是臺灣最大的城市，有著多元的城鄉地形環境，市府持續秉持以人為本的精神，使新北友善宜居、讓市民住得安心安全。

侯友宜指出，近年極端氣候衍生許多的災害挑戰，面對地震、颱風、豪大雨及熱島效應等天災時考驗著城市的各項規劃，因此，除了達成2050淨零碳排的目標，也要強化城市的「韌性」。對此，市府團隊透過微笑曲線新城計畫，以五泰輕軌及泰板輕軌系統，打造綠色廊帶串聯各整開區，形塑風廊、結合藍綠帶讓城市降溫；另外，塭仔圳地區推動「浮島計畫」，以大型空中活動平台的綠色節點串聯交通轉乘與商業活動等，建構綠色生活圈降低氣候變遷帶來的衝擊。

▲新北市城鄉發展局長黃國峰於市政會議中報告。

侯友宜也說，新北力推行動治理，辦理都市更新的同時也了解民眾需求，透過「耕心」讓市民更有信心，後續亦將納入都更中繼宅，照顧海砂屋停用案件的年長、弱勢民眾，完善危險建物更新流程。另外，因應超高齡社會的來臨，新北社宅不斷精進，除開放空間的保留及公益設施進駐外，未來也將朝向全齡友善空間規劃，加入醫療照護、志工活動等服務，讓社宅成為共融共好的「鄰必設施」。

城鄉局補充，目前新北市多元取得戶數占全部社宅35%為全國最高，並持續興建招租，今年將招租11處1,134戶，明後年預計招租15處1,556戶；市府團隊也將持續透過公私合作多元取得的方式擴大社宅量能，讓社宅政策穩健推動，照顧到更多族群。此外，新北社宅三重三重段預計今年底動工，明後年還有蘆洲光華段、淡水海天段及塭仔圳整開區等；同時，社宅的興建營運也將導入BIM系統監測碳排、淨零策略設計及提供環保家具，落實居住正義也兼具淨零永續，造福更多市民。

▲新莊塭仔圳核心商業區浮島計畫。