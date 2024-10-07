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張善政探訪八德榮家百歲人瑞　桃園65歲長者逾36萬最高齡112歲

▲張善政探訪八德榮家百歲人瑞

▲張善政探訪八德榮家百歲人瑞並為103歲陳克湘爺爺慶生。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政7日出席八德榮譽國民之家舉辦的「113年度九九慶重陽—祝賀百歲人瑞」活動，祝賀今天生日的103歲的陳克湘爺爺生日快樂指出，陳爺爺戎馬生涯大半輩子，退伍後仍從事多項基層工作，對國家社會的貢獻不言而喻，重陽節前夕，特別前來向長輩們表達敬意，祝福大家身體健康。

▲張善政探訪八德榮家百歲人瑞

市府社會局表示，桃園市百歲人瑞共396人，最高齡者112歲，今年甫滿百歲者達146人。此外，65歲以上老年人口截至9月底更達36萬餘人，並持續成長中。面對高齡化社會，市府將持續發展多元性、在地性及便利性的老人福利措施，營造高齡友善社會。

▲張善政探訪八德榮家百歲人瑞

張善政並代表總統府及衛生福利部致贈金鎖片，同時贈送桃市府金戒指、金箔畫獎牌及2萬元重陽禮金，並與貴賓們共同為陳爺爺獻上生日快樂歌，祝福身體健康。張善政很開心見到陳爺爺及太太鄒自秀女士兩人身體相當硬朗且氣色佳，感謝八德榮家的細心照顧，讓長輩們都能吃飽睡好。此外，令自己相當感動的是，陳爺爺提及生日願望是國運昌隆、中華民國萬歲，可見其一生心繫國家，難能可貴。

八德榮譽國民之家主任酆世俊提到，陳克湘爺爺和鄒自秀奶奶，感情相當融洽，鄒奶奶也給予爺爺無微不至的照顧，可謂八德榮家的模範夫妻。酆主任表示，陳爺爺是自民國38年隨政府軍隊來臺的大陸老兵，歷經戰亂，並於60年退伍、89年入住榮家，喜歡唱歌且擁有一手好廚藝，今日陳爺爺生日特地準備了滷豬腳及麵線，盼將吃豬腳及麵線的福氣散播給現場所有人，並祝福陳爺爺身體健康。

包括市議員楊朝偉、國軍退除役官兵輔導委員會副主委傅正誠、八德榮譽國民之家主任酆世俊、市府社會局長陳寶民、八德區長蔡豊展、百歲人瑞陳克湘及妻子鄒自秀等均一同出席。

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