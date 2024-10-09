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幫打探前男友婚宴...他沒包禮卻吃了2道菜　被控蹭吃下場慘了

▲桃園市林姓男子今年1月間前往八德區某知名餐廳參加喜宴，入席後吃了2道菜被查出並非男方親友，男方確認後直接報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市林姓男子今年1月間前往八德區某知名餐廳參加喜宴，入席後吃了2道菜被查出並非男方親友，男方確認後直接報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年1月間受卓姓女子請託，確認其前男友是否結婚宴客，林前往八德區某餐廳查看，聲稱是男方親友直接入席還吃了2道菜，後因賓客均出席席位不足，男方查出林並非親友，林男辯稱是受友人請託到場拍照，因林入席期間並未準備包禮遭質疑，男方怒而報警處理；桃檢複訊時，林仍辯稱是為拍照才到餐廳，檢方偵結依詐欺罪嫌提起公訴。

檢警調查，36歲的林姓男子今年1月7日晚間7時許前往八德區某知名餐廳，到場時，接待詢問是男方還女方親友，林男聲稱是男方親友，被引導至男方親友席位入座，過程中林吃了2道菜，後來因賓客席位不足，男方查出林男並非受邀男方親友，新郎也確認林並非親友方，憤而報警處理。

桃檢複訊時，林否認有蹭吃蹭喝詐欺之事實，辯稱是受卓姓女子請託，男方為其前男友，請他確認是否結婚宴客才到場拍照，但新郎新娘婚紗照在餐廳內，所以未拍照才入席等語；證人則指稱林男到餐廳前從未包禮，被抓包後才辯稱願意補償紅包，但離開餐廳前都未補償紅包禮金，檢方認為林男所為係觸犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，林男食用之餐點費用概估為每人2500元為其犯罪所得，偵結依詐欺罪嫌起訴，並請法院依刑法之規定追徵價額。

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