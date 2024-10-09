吸食「喪屍煙彈」猛撞巡邏車...還波及2車　27歲男被收押

▲桃園市中壢區中華路7日傍晚發生轎車追撞警用巡邏車意外，中壢警方查出肇事的高姓駕駛涉嫌施用三級毒品「喪屍煙彈」肇事。（資料照／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局內壢派出所巡邏車前（7）日傍晚巡邏時遭後方轎車猛力追撞，警車再推撞前方2輛轎車，員警下車察看發現肇事的高姓駕駛神智不清，還手握電子煙，員警經查是新興毒品第三級毒品「喪屍煙彈」，偵訊後移送桃園地檢署偵辦；桃檢複訊時，被告高男坦承犯行，檢方認為被告因毒駕造成警車毀損並波及另2輛轎車，依不能安全駕駛罪嫌向法院聲請羈押獲准。

▲桃園市中壢警分局巡邏車昨天下午巡邏途中突遭後方馬自達轎車猛力追撞，造成巡邏車後方嚴重毀損。（資料照／民眾提供）

中壢警分局指出，內壢派出所員警前天下午5時許，巡邏車行經台一線省道中華路上停等紅燈時，突遭後方馬自達轎車高速追撞，由於撞擊力非常猛烈，導致巡邏車再往前推撞2輛轎車，員警下車查看，發現肇事駕駛是27歲的高姓男子神智不清，且手握電子煙彈，員警查出是新興毒品第三級、俗稱「喪屍菸彈」的電子菸，駕駛座旁還起出另一顆煙彈，經初篩為毒品陽性反應，警方為其進行酒測，並無酒精反應，但因施用毒品後導致神智不清，將高姓男子帶回派出所偵訊，訊後依公共危險、持有三級毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市中壢警分局巡邏車昨天下午巡邏途中突遭後方馬自達轎車猛力追撞，警方在場處理。（資料照／民眾提供）

桃園地檢署昨天複訊時，被告高姓男子坦承施用三級毒品、俗稱「喪屍菸彈」的電子煙彈，被告亦坦承有毒品前科記錄，檢方認為被告施用三級毒品後仍駕車上路，不顧路上行人與其他駕駛安全，檢方依不能安全駕駛、持有三級毒品

等罪嫌向法院聲請羈押，桃園地院今天上午召開聲押庭後裁定羈押。