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新北懷舊風歡慶雙十　國慶日來空軍三重一村同樂

▲新北懷舊風歡慶雙十。（圖／新北市民政局提供）

▲雙十節當天邀請陀螺表演大師彭順旺等人進行一系列表演。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市為慶祝中華民國2024年國慶，將於10月10日上午8時在空軍三重一村辦理升旗典禮，當天民政局也特別規劃全日親子活動，以懷舊市集、胖卡餐車及一系列表演，讓大小朋友走入時光隧道，回味光陰的故事。而同日在新北市各區也辦有升旗典禮及慶祝活動，歡迎市民朋友踴躍參與。

民政局表示，配合空軍三重一村的復古地景，今年活動會場將設有懷舊市集，攤位包括古早味小吃、懷舊童玩以及胖卡餐車，更邀請民俗技藝木陀螺表演大師彭順旺進行特技表演，讓民眾能在升旗儀式結束後繼續在園區內一邊享受美食，一邊欣賞演出，度過愉快一天。

▲新北懷舊風歡慶雙十。（圖／新北市民政局提供）

▲民政局規劃全日親子活動，空軍三重一村將有懷舊市集、胖卡餐車進駐至下午5時。

此外，當天也有闖關活動，民眾可至服務中心免費領取闖關小卡，在園區內的店家、市集攤位進行遊戲，也體驗當年軍眷家屬的生活，而集滿五個印章後即可兌換特別設計的國慶意象明信片。

國慶日當天，新北市各區公所也有許多吸睛的活動，平溪區將融入地方特色，施放天燈祈福；淡水區則搭配秘境健走，邀請大家到大屯溪邊田野小徑，享受寧靜質樸的農村風光。鶯歌區則邀請到奧運金牌國手林郁婷的母親領唱；蘆洲區更是將發送百香果、柳丁組合，取其諧音祝福中華民國及市民們百事皆順利、吉利。各區國慶活動資訊可至「民政局」官網查詢。

而2024新北市眷村文化節也同步在空軍三重一村熱情進行中，活動到10月27日，每個周末都有規劃眷村市集、闖關活動，傍晚還有眷村光舞秀和露天電影院播放經典電影作品，喜歡眷村文化的朋友千萬不要錯過，詳細活動資訊可至「文化局」官方臉書查詢。

▲新北懷舊風歡慶雙十。（圖／新北市民政局提供）

▲民眾可至服務中心免費領取闖關小卡集章，集滿五個印章後即可兌換特別設計的國慶意象明信片。

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