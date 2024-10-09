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社會 社會焦點 保障人權

丟垃圾沒分類被制止！桃園男竟毆打清潔隊員　環保局：一定提告

▲桃園市觀音區清潔中隊人員昨天傍晚沿街收垃圾時，其中鄭姓男子未依規定垃圾分類遭制止，竟出手毆打清潔隊員。（圖／環保局提供）

▲桃園市觀音區清潔中隊人員昨天傍晚沿街收垃圾時，其中鄭姓男子未依規定垃圾分類遭制止，竟出手毆打清潔隊員。（圖／環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環境管理處觀音區中隊清潔隊員，昨（8）日傍晚沿街收運垃圾，鄭姓民眾丟垃圾時未依規定做好垃圾分類遭制止，竟惱羞成怒出手毆打清潔隊員，造成身體多處擦挫傷送衛福部立新屋分院治療，意外傳出後，市府環保局今（9）日表示，針對鄭姓男子毆傷清潔隊員，環保局將依法提出傷害、妨害公務等告訴，循司法途徑捍衛公權力與隊員權益。

▲桃園市觀音區清潔中隊人員昨天傍晚沿街收垃圾時，鄭姓男子未最好垃圾分類遭制止，竟出手毆打與拉扯清潔隊員。（圖／環保局提供）

▲桃園市觀音區清潔中隊人員昨天傍晚沿街收垃圾時，鄭姓男子未做好垃圾分類遭制止，竟出手毆打與拉扯清潔隊員。（圖／環保局提供）

環保局指出，觀音區清潔隊員昨天傍晚在觀音區文化路附近沿街收運垃圾，行經坑尾段附近，鄭姓男子提著大批未分類垃圾，丟進清潔車時遭隊員制止，隊員提醒應做好垃圾分類，不料，鄭男突然惱羞成怒毆打隊員，造成其身上多處擦挫傷，其餘隊員們見狀趕緊送往衛福部新屋分院治療，所幸僅皮肉傷並無大礙，目前已返家休養。

▲桃園市觀音區清潔中隊人員昨天傍晚沿街收垃圾時，鄭姓男子出手毆打清潔隊員，清潔人員強調將對鄭男提出告訴。（圖／環保局提供）

▲桃園市觀音區清潔中隊人員昨天傍晚沿街收垃圾時，鄭姓男子出手毆打清潔隊員，清潔人員強調將對鄭男提出告訴。（圖／環保局提供）

環保局重申，清潔隊員為市容環境默默付出，更是環保團隊中最重要夥伴，除嚴正譴責暴力行為外，並重申絕不允許清潔隊員受到任何言語上的侮辱或是肢體上挑釁攻擊，造成隊員身體傷害，除將依法提出告訴外，未來隊員在執行公務期間，如果遇見類似事件，環保局絕對依法追究，以捍衛公權力與第一線隊員權益。

環保局長陳世偉也強調，每位清潔隊員在工作崗位上都認真盡責，在桃園大街小巷不分晝夜、不畏風雨，做好環境清潔工作，若有服務不周之處，籲請市民循正常管道申訴，遇有糾紛時也應控制情緒溝通，清潔隊員一定虛心檢討改進，以符合市民期待。

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