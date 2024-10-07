還會說晚安嗎？他看直播發現「另1種說法」　網戰翻：意思不一樣

▲習慣說晚安還是晚上好？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在晚間與他人問好，通常會怎麼說？近日有網友發文透露，他屬於「晚安」派，不過根據他觀看直播的經驗，發現十個人當中有八個人會說「晚上好」，現在「晚上好」變成主流了嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「『晚上好』是否已取代『晚安』成為主流了」為標題發文，提到他個人屬於「晚安」派，若需要在晚上與人打招呼，或是睡覺前，他都是說「晚安」。不過現在要打招呼，似乎比較常聽到「晚上好」，睡覺前才會說「晚安」。

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原PO透露，這是他根據YouTube直播所觀察到的，像是聊天室中的觀眾，十個人會有八個人說「晚上好」，因此他就想知道，眾人有沒有發現這個改變？

貼文曝光後，有些網友認為，「晚安就要睡覺，晚上好沒有要睡覺」、「意思不一樣，晚安就要休息睡覺了」、「晚安是要睡覺了，可是天黑離上床時間很長啊」、「晚安約定俗成就是睡前說的」、「不同東西吧？晚安是指我要睡啦」、「晚安約定成俗就是準備就寢的意思」。

還有網友表示，「你不喜歡的只是這個新的習慣是受中國影響而來的」、「這算民眾改變接受訊息的影響吧，以前人比較有在看晚間新聞，見面就是晚安你好XX新聞，現在看的人少了，加上對岸文化強勢，就慢慢改變了」、「語言的變化有各種因素的影響」、「我都說晚上安好」、「那說你們好、大家好就好了吧？本來問好就是有對象，怎麼會去問候時間」。