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他列出3行為「很多人都躺平了？」　網爆共鳴：不躺也沒機會

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO身邊有一些年輕人選擇「躺平」。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有一部分人會選擇「躺平」，近日就有網友發文表示，他這陣子接觸到一些年輕人，其中有很多都是打工族、不社交、常出國，已經不太會存錢、買房、結婚。貼文曝光後，引發網友討論，「還以為在說我」、「中年也一堆躺平啊，夠用就好」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「年輕人是不是都躺平了」為標題發文，提到他最近接觸到一些年輕人，發現其中有不少人都住在家裡，並選擇打工，因為覺得正職的事情太多了。

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原PO接著說，他碰到的年輕人當中，也有不少是不婚不生、不社交的，基本上是兩點一線，男生就回家打電動，女生則是追劇，不太存錢也不買房。除此之外，也有一些人時不時就出國，想要買什麼就買，因此原PO就好奇，現在怎麼會變成這樣？

▲▼沒錢,窮人,皮包,發票,皮夾,吃土,月光族,房貸,貸款,付錢。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「我現在的確是躺在床上滑手機」、「還不錯啊，願意工作養活自己」、「這是一種很好的心態」、「窮就窮在自己這代就好，不要世襲到下一代了」、「不然咧？還肯打工都不錯了，有的直接啃老，連出門都不願意」、「我以為的躺平是在家給人養」、「我老人也躺平啊」。

也有網友回應，「不躺平還不是一樣買不起房養不起家」、「看到房價和薪水，直接躺平比較好」、「沒房子賺不到一個月8萬的，也不用想買房，就不如賺3萬躺平就好」、「差不多，就社會條件造成的風氣」、「不躺平也沒什麼機會」。不過也有網友認為，「那是你的舒適圈罷了」、「那是你的同溫層才這樣，物以類聚知道嗎」。

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