女喊叫車新莊→信義付天價4585元　Uber官方回應：圖是假的

▲Uber官方歷史行程紀錄與網路流傳不一樣。（圖／《ETtoday新聞雲》）



網搜小組／許力方報導

叫Uber竟比搭高鐵還貴？有女網友昨（5日）在Threads發文爆料，使用會員叫車從台北市信義區，坐到新北市新莊區，竟被收取4585元的天價，將近是十倍的車資讓她傻眼，引發數千網友按讚討論，懷疑是遇到司機多按一個「0」。對此，業者向媒體回應，截圖並非真實情況，請民眾注意分辨。

女網友昨發文曝光一張Uber電子收據，驚呼「昨天從信義區坐回新莊，要4000多了？」截圖中透露這趟車程是以Uber One會員計費，計費表行程費用達到「4585元」。近乎平常十倍的價格引起大批網友關注，紛紛討論「誰叫你要搭乘『Uber小黃』，他們車資是司機手動輸入的」、「司機跳錶完輸入的，有可能輸入錯，故意的還是不小心就不知道了，回報系統都有路線圖」、「應該是輸入錯誤」。

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其他網友有類似經歷，同樣PO出車程紀錄截圖，指上一次從台北市新生南路坐到延平北路，系統莫名其妙跳了快1500元，經申訴客服成功退費。另外也有人稱「我超常信義新莊來回跑，一趟300多元而已。」

計程車工會受訪時呼籲，叫車平台系統應該設有防錯機制，來防止少數惡劣司機故意輸錯車資。對此，Uber官方則向《TVBS新聞》提供「正版的」電子收據回應，網路上的截圖並非真實，提醒民眾要注意分辨。

實際觀察，搭乘Uber後收到的官方Uber Taxi乘車收據、歷史行程資訊顯示，版面都和網路流傳的「天價」版不一樣，除了官方Logo使用小寫「u」之外，收據頭版文字使用也不同，官方是寫「OO（用戶名），感謝您成為Uber One會員」，費用紀錄下方備註則註明「這不是付款電子明細，而是行程摘要……」也與網路截圖不同。

▼Uber Taxi、Uber Green等官方行程資訊。（圖／《ETtoday新聞雲》）

