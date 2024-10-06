　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女喊叫車新莊→信義付天價4585元　Uber官方回應：圖是假的

▲▼Uber車費。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲Uber官方歷史行程紀錄與網路流傳不一樣。（圖／《ETtoday新聞雲》）

網搜小組／許力方報導

叫Uber竟比搭高鐵還貴？有女網友昨（5日）在Threads發文爆料，使用會員叫車從台北市信義區，坐到新北市新莊區，竟被收取4585元的天價，將近是十倍的車資讓她傻眼，引發數千網友按讚討論，懷疑是遇到司機多按一個「0」。對此，業者向媒體回應，截圖並非真實情況，請民眾注意分辨。

女網友昨發文曝光一張Uber電子收據，驚呼「昨天從信義區坐回新莊，要4000多了？」截圖中透露這趟車程是以Uber One會員計費，計費表行程費用達到「4585元」。近乎平常十倍的價格引起大批網友關注，紛紛討論「誰叫你要搭乘『Uber小黃』，他們車資是司機手動輸入的」、「司機跳錶完輸入的，有可能輸入錯，故意的還是不小心就不知道了，回報系統都有路線圖」、「應該是輸入錯誤」。

[廣告]請繼續往下閱讀...
由 @giulia__715 發佈
在 Threads 查看

其他網友有類似經歷，同樣PO出車程紀錄截圖，指上一次從台北市新生南路坐到延平北路，系統莫名其妙跳了快1500元，經申訴客服成功退費。另外也有人稱「我超常信義新莊來回跑，一趟300多元而已。」

計程車工會受訪時呼籲，叫車平台系統應該設有防錯機制，來防止少數惡劣司機故意輸錯車資。對此，Uber官方則向《TVBS新聞》提供「正版的」電子收據回應，網路上的截圖並非真實，提醒民眾要注意分辨。

實際觀察，搭乘Uber後收到的官方Uber Taxi乘車收據、歷史行程資訊顯示，版面都和網路流傳的「天價」版不一樣，除了官方Logo使用小寫「u」之外，收據頭版文字使用也不同，官方是寫「OO（用戶名），感謝您成為Uber One會員」，費用紀錄下方備註則註明「這不是付款電子明細，而是行程摘要……」也與網路截圖不同。

▼Uber Taxi、Uber Green等官方行程資訊。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲▼Uber車費。（圖／《ETtoday新聞雲》）

ET快訊
柯文哲鹹濕對話主角是「女記者」　鍾小平爆料
消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸
女喊叫車新莊→信義付天價4585元　Uber官方回應：圖是假
元元OL透視裝化身「性感小野貓」　轉身露出屁股蛋
女業務喝一口「聖水」遭性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女喊叫車新莊→信義付天價4585元　Uber官方回應：圖是假的

搭高鐵巧遇辜仲諒！正妹見他「專注工作」慚愧：富二代比你還努力

基隆首屆城市馬拉松登場！獨特市區路線「吸引5千位跑者報名」帶動地方觀光發展

開房間怕破產「情侶都去哪愛愛？」　過來人曝刺激地點

基底都紅茶！他驚50嵐「2大熱門飲品」秘密　大票人驚呆：一生推

要變天了「3地雨最大」　北台灣最涼時刻出爐

金山萬里7校災後復原完畢　新北教育局：明起正常上課

家長注意！「5遊具」有安全疑慮　醫警告：手沒洗乾淨恐中毒

快訊／國家警報再響「擴大13縣市大雨特報」 大雷雨灌4地

快訊／16:48金門規模4.5「極淺層地震」　最大震度2級

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

國慶晚會大巨蛋登場　李洋、王齊麟、林郁婷領唱國歌

國小弟颱風假揪家人打牌　嗨喊：不能讓老師知道XD

#國慶晚會 大巨蛋登場！現場2萬面國旗「旗海飄揚」

金山地瓜農接愛妻回家！被洪水沖走雙亡　陳屍松樹園相距1百公尺

女喊叫車新莊→信義付天價4585元　Uber官方回應：圖是假的

搭高鐵巧遇辜仲諒！正妹見他「專注工作」慚愧：富二代比你還努力

基隆首屆城市馬拉松登場！獨特市區路線「吸引5千位跑者報名」帶動地方觀光發展

開房間怕破產「情侶都去哪愛愛？」　過來人曝刺激地點

基底都紅茶！他驚50嵐「2大熱門飲品」秘密　大票人驚呆：一生推

要變天了「3地雨最大」　北台灣最涼時刻出爐

金山萬里7校災後復原完畢　新北教育局：明起正常上課

家長注意！「5遊具」有安全疑慮　醫警告：手沒洗乾淨恐中毒

快訊／國家警報再響「擴大13縣市大雨特報」 大雷雨灌4地

快訊／16:48金門規模4.5「極淺層地震」　最大震度2級

鍾小平爆：柯文哲鹹濕對話主角是「女記者」

蔡英文擬10／12出訪歐洲3國　考量中方干擾安全問題極為低調

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

女喊叫車新莊→信義付天價4585元　Uber官方回應：圖是假的

對藍營地方縣市防災吹毛求疵？　中央強調照SOP：完全沒政治考量

天天敷面膜竟是錯！5個「無效護膚」習慣　半數的人都做過

熱血新生力　南消六大辦理義消新進人員訓練

FMVP李愷諺赴美找林書豪練球收穫滿滿　「想看他私底下練什麼」

巴黎時裝周 ／ 愛馬仕把柏金包「翻過來」　菜籃子配薄紗褲變性感

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

前妻爆「Dcard大書帶新人開房」：親眼見到他進摩鐵

嘉義好市多正妹女店員太仙！　IG找到了

一沐日味道變了「負評炸鍋！」飲料控崩潰

台灣無震區曝光！專家認證「2區地質堅硬」：每年地震平均不到4次

快訊／又有熱帶低壓！準颱風「百里嘉」可能周三生成　路徑出爐　

全家店員醉倒請到7-11！顧客自行結帳影片曝

陪妻回娘家「搭高鐵噴了30萬」！他住宿更崩潰

台積電「免費紀念品」　員工竟上網拍賣！價格瘋炒

iPhone 12換16「官方估值0元」！原因傻眼

「看過他們約會！」網目睹Dcard大書出軌

可能還有颱風　最新預測曝

快訊／國家警報響！10縣市大雨特報　大雷雨轟4地

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

人潮排爆！台中人搶買蛋糕「花40分才買到」　台北人看傻眼

更多熱門

相關新聞

搭高鐵巧遇辜仲諒！正妹見他專注工作超慚愧

搭高鐵巧遇辜仲諒！正妹見他專注工作超慚愧

台灣的高鐵相當便利，許多政商名流有交通需求時，也會選擇搭乘。近日一名女子搭乘高鐵的商務艙，沒想到意外發現跟中信金控董事、中華民國棒球協會理事長同車，看見對方認真作筆記、討論公事的模樣後，瞬間感到十分慚愧。

陪妻回娘家「搭高鐵噴了30萬」！他住宿更崩潰

陪妻回娘家「搭高鐵噴了30萬」！他住宿更崩潰

妹子搭Uber「信義→新莊」要4500元！全網看傻

妹子搭Uber「信義→新莊」要4500元！全網看傻

新北男疲勞駕駛逆向百公尺　撞上計程車才停

新北男疲勞駕駛逆向百公尺　撞上計程車才停

電費漲壓力大「台鐵估年多2.28億元」　票價調整案10/22再送董事會

電費漲壓力大「台鐵估年多2.28億元」　票價調整案10/22再送董事會

關鍵字：

Uber計程車叫車高鐵

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

男童逛車展撞凹9000萬超跑！家長臉綠忙交涉

前妻爆「Dcard大書帶新人開房」：親眼見到他進摩鐵

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

嘉義好市多正妹女店員太仙！　IG找到了

一沐日味道變了「負評炸鍋！」飲料控崩潰

台灣無震區曝光！專家認證「2區地質堅硬」：每年地震平均不到4次

快訊／又有熱帶低壓！準颱風「百里嘉」可能周三生成　路徑出爐　

全家店員醉倒請到7-11！顧客自行結帳影片曝

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

陪妻回娘家「搭高鐵噴了30萬」！他住宿更崩潰

台積電「免費紀念品」　員工竟上網拍賣！價格瘋炒

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角

更多

最夯影音

更多

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面