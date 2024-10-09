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啟德機械愛心捐贈　南消四大災救援如虎添翼

▲台南市消防局第四大隊9日於安定分隊舉行「防焰防護衣及HAIX救助鞋」捐贈儀式，由啟德機械起重工程公司姜嘉興經理代表捐贈，並由消防局第四大隊大隊長蔡國保代表受贈，頒發感謝獎致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊9日於安定分隊舉行「防焰防護衣及HAIX救助鞋」捐贈儀式，由啟德機械起重工程公司姜嘉興經理代表捐贈，並由消防局第四大隊大隊長蔡國保代表受贈，頒發感謝獎致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊9日於安定分隊舉行「防焰防護衣及HAIX救助鞋」捐贈儀式，由啟德機械起重工程股份有限公司姜嘉興經理代表捐贈，並由消防局第四大隊大隊長蔡國保代表受贈，同時頒發感謝獎致謝，以感謝啟德機械起重工程股份有限公司善行義舉造福地方。

啟德機械起重工程股份有限公司董事長胡漢龑愛心不落後，除了日前無償支援新竹市晴空匯大樓火警住戶救援外，經由姜嘉興經理向董事長說明，安定區轄內雜草火警案件頻繁，消防弟兄所穿著消防衣過於厚重而悶熱，很容易造成消防同仁在身體上的不適，因此胡董事長立即指示姜經理，協助捐贈防焰防護衣及救助鞋，望能在救災上有所改善，提高工作效能，捐贈價值約27萬的防焰防護衣及HAIX救助鞋，奉獻社會可說是不遺餘力。

▲台南市消防局第四大隊9日於安定分隊舉行「防焰防護衣及HAIX救助鞋」捐贈儀式，由啟德機械起重工程公司姜嘉興經理代表捐贈，並由消防局第四大隊大隊長蔡國保代表受贈，頒發感謝獎致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長長蔡國保表示，感謝胡董事長對消防工作的支持和幫助。捐贈的防焰防護衣及救助鞋，當面對雜草火警案件時，消防同仁在穿著上能輕量化，作業上也較為簡便，安全上也能兼顧，對此可說是如虎添翼，繼而挽救更多財產上損失。

▲台南市消防局第四大隊9日於安定分隊舉行「防焰防護衣及HAIX救助鞋」捐贈儀式，由啟德機械起重工程公司姜嘉興經理代表捐贈，並由消防局第四大隊大隊長蔡國保代表受贈，頒發感謝獎致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯更表示，消防局在市長黃偉哲的支持下不斷精實救災能力，本次感謝胡董事長秉持回饋鄉里的熱誠，捐贈防焰防護衣及救助鞋，協助消防救災工作，有效提升消防人員執行勤務上的安全，展現服務社會之大愛，也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士與大眾關注，打造更安全的生活環境。

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