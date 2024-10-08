阿土伯病逝享耆壽90歲！曾捐22輛救災車輛　北市消防局發文敬悼　

▲台北市消防局發文敬悼阿土伯。（圖／翻攝自Facebook／臺北市政府消防局，下同）

記者劉人豪／台北報導



縱橫股海超過50年、被外界稱為阿土伯的股市名人李金土，6日下午因器官衰竭在醫院病逝，家屬後續會在台北低調辦理後事。阿土伯生前熱心公益，陸續在台北、桃園、基隆、新竹、雲林及花蓮等縣市捐贈相關消防裝備，甚至曾一口氣捐出22輛消防車，對此，台北市政府消防局也敬悼阿土伯，感謝他對社會奉獻良多及對消防弟兄的照顧，成爲消防的最佳後盾。

李金土從30歲開始玩股票，在股海縱橫超過50年，經歷台股的牛熊市況，身家一度累積到10億元，最著名的事蹟是他在台股破萬點時，曾經在3天內大賺1億元，他同時也是鴻海的原始股東，曾受邀參加鴻海創辦人郭台銘的婚宴上，被郭台銘致詞感謝，雙方感情深厚。

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阿土伯賺錢後，也不忘回饋社會，他平日熱心公益活動，亦擔任義警、義消50多年，更陸續在台北、桃園、基隆、新竹、雲林及花蓮等縣市捐贈相關消防裝備，甚至曾一口氣捐出22輛消防車，總價值將近1億元，創台灣消防史上個人最高捐贈紀錄。

台北市消防局在臉書發文敬悼 「阿土伯」李金土先生，指出李金土在股市打拚數十年，堪稱台灣股市的百科全書，在累積了財富後，阿土伯秉持福澤鄉民的理念，選擇回饋社會，曾擔任義警、義消50多年，近幾年更捐款近1億元給各縣市消防局共22輛消防救災車輛，創台灣消防史上個人最高捐贈紀錄，如今離開人間，享耆壽90歲，讓人感到非常婉惜。

台北市消防局表示，阿土伯於生前共捐贈台北市消防局2輛配備高規的高頂救護車（阿土伯2號及28號），期間幫助很多亟需緊急救護的傷病患，帶動更多善心人士共同幫助更多的民眾。想起挺警消、愛台灣的阿土伯，心中感到萬分不捨，願李金土先生安息，「感謝你對社會奉獻良多及對消防弟兄的照顧，成爲消防的最佳後盾及讓這個社會更美好。」