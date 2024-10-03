連放2天！PTT點名這群人「不喜歡放颱風假」　網爆共鳴：很慘

▲什麼人不喜歡放颱風假？（示意圖／記者吳世龍攝）



記者施怡妏／綜合報導

山陀兒颱風緩慢侵襲台灣，全台在2日、3日連放2天颱風假，就有網友好奇，大部分的人聽到放颱風假就開始狂歡，不知道有沒有人不喜歡颱風假？或是抱怨放假放太多？對此，網友紛紛點名，每天領日薪養家的人、百貨業者、慣老闆。

有網友在PTT發文，「有人也不喜歡放颱風假的嗎？」放了兩天的颱風假，雖然多數人都很開心，但一定會有人抱怨，好奇「有人也不喜歡放颱風假的嗎？」

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貼文曝光，網友直呼「上班日每天收入很高的人呀」、「成功的交易員」、「醫療人員辛苦了」、「慣老闆」、「社畜類型的才會覺得假多很好」、「颱風天沒休息的百貨業者」、「老闆啊，我就覺得假太多」、「領日薪養孩兒家庭的」、「需要每日微薄薪水養家的人」、「公司全廠月薪，颱風假無薪水，如果無風無雨就不喜歡颱風假」、「看天做生意、做事的都不喜歡放颱風假」。

就有一名網友發文，自主加班處理隔天開會的東西，結果剛走出公司，就看到隔天放颱風假的消息，會議也不用開了，「媽的白加班了，還沒有報加班做功德，放颱風假也只能待在家不能出去，還不如到公司上班」。

此外，前立委郭正亮談到颱風假議題，有2族群衝擊最大，第一個是銀行，因為台灣是貿易大國，如果銀行無法匯款會影響到很多人，還有中低階層的人也會受到影響，由於颱風假雇主可以不支薪，若是有房貸的人，尤其是雙薪家庭，相當於1個月就少了3、4000元的收入。

不過，郭正亮也提到，颱風假對每個人的意義都不一樣，如果是25歲以下的年輕人，還住在家裡，當然是沒有什麼憂慮，所以說這件事情真的是見仁見智。