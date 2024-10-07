32歲日男擇偶「要E罩杯以上」　條件曝光！網喊：PR99隨便挑

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前看到，有32歲的日本男生在網上開出擇偶條件，同時透露自己年收1100萬日圓（約台幣238.7萬元），喜歡健身、海外旅行，而且擅長家務，也正積極地自我投資，其中他要求另一半「要E罩杯以上」掀起熱烈討論，不過大多鄉民認為，男方的條件很好，要找到應該不難。

網友在PTT發文分享，他在網上看到一位32歲日本男生的擇偶文，該男年收超過台幣238萬元，住在東京品川區，工作有可能外派，身高180公分、體重68公斤，離異無子；而興趣有海外旅行、高爾夫、健身、看棒球等。

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該名男生也透露，他精通英法文，擅長家務，平時喜歡搜尋關於旅遊、餐廳的資訊，目前正積極地自我投資；另外，他曾做過雷射、除毛、紋眉、牙齒矯正等。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

至於對另一半的要求，該男提出5點，包括能生孩子、有E罩杯以上、年齡30歲以下，還要能溝通、是現實主義者。

這讓網友不禁好奇，「大家覺得這樣的擇偶條件會太過分嗎？」對此，鄉民紛紛回應，「還好吧！他本身條件很不錯阿」、「男的除了離過婚，和長相不知道，沒缺點了吧」、「這在日本PR99了，根本沒地方挑缺點」、「年收快250萬，還住品川，很可以了」、「能住品川基本上就已經人生勝利了，妹子隨便挑」、「高富帥啊，住品川區欸」、「這男的條件很頂」。