　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

32歲日男擇偶「要E罩杯以上」　條件曝光！網喊：PR99隨便挑

▲▼帥哥，男神。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前看到，有32歲的日本男生在網上開出擇偶條件，同時透露自己年收1100萬日圓（約台幣238.7萬元），喜歡健身、海外旅行，而且擅長家務，也正積極地自我投資，其中他要求另一半「要E罩杯以上」掀起熱烈討論，不過大多鄉民認為，男方的條件很好，要找到應該不難。

網友在PTT發文分享，他在網上看到一位32歲日本男生的擇偶文，該男年收超過台幣238萬元，住在東京品川區，工作有可能外派，身高180公分、體重68公斤，離異無子；而興趣有海外旅行、高爾夫、健身、看棒球等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名男生也透露，他精通英法文，擅長家務，平時喜歡搜尋關於旅遊、餐廳的資訊，目前正積極地自我投資；另外，他曾做過雷射、除毛、紋眉、牙齒矯正等。

▲正妹,上班（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

至於對另一半的要求，該男提出5點，包括能生孩子、有E罩杯以上、年齡30歲以下，還要能溝通、是現實主義者。

這讓網友不禁好奇，「大家覺得這樣的擇偶條件會太過分嗎？」對此，鄉民紛紛回應，「還好吧！他本身條件很不錯阿」、「男的除了離過婚，和長相不知道，沒缺點了吧」、「這在日本PR99了，根本沒地方挑缺點」、「年收快250萬，還住品川，很可以了」、「能住品川基本上就已經人生勝利了，妹子隨便挑」、「高富帥啊，住品川區欸」、「這男的條件很頂」。

ET快訊
遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻
外送員「搭怪手送便當」！雙手緊抓鏟斗畫面曝　縣府要罰了
00887單日瘋漲116%破紀錄　投信示警「溢價222%」
雨彈炸北東「連2天發紅」！一圖看未來降雨趨勢
快訊／高二生持刀攻擊　2學生濺血送醫
獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了
被賴清德推還是提醒？蔣萬安笑了：不管怎麼樣　「我都不介意」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／18:16東部海域規模3.7地震　最大震度2級

男闖檳榔攤！辣妹西施「單手抄鋁棒逼退」　網驚呼：1秒切戰鬥模式

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

準備發財！「4星座」10月大翻身　橫財飛來躲都躲不掉

雨彈炸北東「連2天發紅」！國慶日放晴　周末水氣增雨變多

桃園YouBike增站卻不增車！「有站無車」問題惡化　交通局回應了

面試官狂問「1類問題」肯加班給6萬！一票搖頭：真的不敢去

世新大學學生稱霸全球華文永續報導獎　8獎肯定作品關懷社會

「待用餐大姐」不拿餐了！超暖店家一問驚喜：祝重回穩定生活

大成功！媽祖文化祭+國慶煙火暖場600秒　西螺大橋萬人湧入　

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

快訊／18:16東部海域規模3.7地震　最大震度2級

男闖檳榔攤！辣妹西施「單手抄鋁棒逼退」　網驚呼：1秒切戰鬥模式

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

準備發財！「4星座」10月大翻身　橫財飛來躲都躲不掉

雨彈炸北東「連2天發紅」！國慶日放晴　周末水氣增雨變多

桃園YouBike增站卻不增車！「有站無車」問題惡化　交通局回應了

面試官狂問「1類問題」肯加班給6萬！一票搖頭：真的不敢去

世新大學學生稱霸全球華文永續報導獎　8獎肯定作品關懷社會

「待用餐大姐」不拿餐了！超暖店家一問驚喜：祝重回穩定生活

大成功！媽祖文化祭+國慶煙火暖場600秒　西螺大橋萬人湧入　

告別？留下？李雅英現身新莊球場　談明年動向：喜歡在習慣的地方

陳冠宇唯一3度打12強　看好年輕投手：未來有機會贏日本全一軍

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

邵雨薇找妹妹合照遭虧「年輕人才喜歡」！　走心：現在開始每天拍

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉下架

木工素人爆紅！邱軍唱紅〈運轉人生〉YT點閱破5千萬　換保護膜被認出

大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品　脆友紛喊愛了

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中　《不夠善良》聯名商品限量販售

沒有00887！「中國風」ETF飆漲被盯上　4檔入列注意股

遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻全出現

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

快訊／北北基大雨特報　下到明天

「情侶都去哪愛愛？」過來人曝刺激地點

快訊／又有熱帶低壓！準颱風「百里嘉」可能周三生成　路徑出爐　

排4小時買盒玩　店家突報警「拉鐵門」暫停營業

今變天轉涼「下最大」地區曝　可能又有颱風

大麥克漢堡一改動　鄉民讚：史詩級德政

要變天了「3地雨最大」　北台灣最涼時刻出爐

叫車新莊→信義4585元　Uber：假的

國慶飆唱3首！他看完服了「江蕙她講了1句話很重要」

帝王蟹旺季來了！盤價腰斬餐廳齊推優惠搶客

肛門塞13cm飲料罐卡住　男3天無法排便就診

「菇類要洗嗎」引論戰　農糧署釋疑：多數不用「只有2種例外」

更多熱門

相關新聞

小學生VS「巨無霸」客機　拔河比賽結果曝光

小學生VS「巨無霸」客機　拔河比賽結果曝光

日本成田機場6日舉辦一場特別的拔河比賽，由人類對決有「巨無霸」之稱的世界最大客機空中巴士（Airbus）A380，吸引全國各地數百名小學生報名參加，畫面相當有趣，結果也令人意外。

應徵保全42K「禁做3件事」！全場勸退：像在坐牢

應徵保全42K「禁做3件事」！全場勸退：像在坐牢

日本變窮？上班族餐費「低於新台幣100」

日本變窮？上班族餐費「低於新台幣100」

快訊／又有熱帶低壓！準颱風「百里嘉」可能周三生成　路徑出爐　

快訊／又有熱帶低壓！準颱風「百里嘉」可能周三生成　路徑出爐　

中東緊張情勢升級　南韓派軍機撤回97人

中東緊張情勢升級　南韓派軍機撤回97人

關鍵字：

日本擇偶條件網友討論男生熱烈

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面