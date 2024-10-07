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明明看不懂「手機卻設成英文」　大票人竟認了：改不回來糗爆

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發現，很多人明明不習慣，甚至看不懂，卻將手機介面設成英文版。沒想到，PO文狂吸超過1.6萬讚，大票網友留言承認，不只是英文，還會改成日文或韓文，「以為設置英文的就可以學英文，結果根本沒用，看不懂還是會換回中文」、「你罵到我了」。

網友日前在Threads發文直呼，「一定很多人手機設成英文，但其實根本就看不懂，只是記中文配置的位置而已。」

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此話一出，大批網友點頭表示，「我英文跟日文都設過一陣子，後來為了可以用咒語打開手電筒留在英文...直到現在，英文相較日文友善多了，之前看半天片假名猜不出意思的時候，真的只想切回中英文」、「說什麼大實話，但用一陣子真的就看懂了，然後調回來就發現中文好親切」、「之前無聊把IG換成韓文，結果要切回繁中的時候，還要靠Google翻譯才成功切回來」、「進入設定後真的是玩猜猜樂」、「曾經設定韓文，當別人請給我給他錢時，我發現我看不懂銀行軟件，所以我只能回去使用英文」。

▲▼語言學習,學英文。（圖／Unsplash）

▲有些人是為了學習，所以將手機改成其他語言。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

不過，也有不少用戶直言，「設英文頁面會比較整齊，中文有時候會出現一行字2、3種不同的字體、大小、粗細」、「用成英文就有一種莫名的高級感啊」、「有沒有想過...設英文是為了學英文」、「習慣了英文的手機語言就回不去了」、「我設成英文是為了逼自己學習」、「這我啊！但英文配置真的比較好看，我才改的，而且也看得懂啊」。

另外，原PO口中的「記相對位置」讓不少人有感，紛紛笑回「以前有荷蘭的工程師來公司幫忙調整程式，我們給他的桌機是中文的Windows，他用起來一點問題都沒有，我們就問他有學過中文嗎？他說他只是記位置跟ICON而已」、「這讓我想到，有次請美國的電信門市幫我設置eSIM，我的手機完全沒改英文版，但門市店員還是操作地像他懂中文一樣」。

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