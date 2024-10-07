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150萬訂閱「大神級YouTuber」被推爆！網狂猜真實身分：聖人無誤

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來YouTuber界百花齊放，競爭相當激烈，就有網友點名「PAPAYA電腦教室」，讚嘆頻道彷彿是「至聖先師」般的存在，同時也好奇老師的真實身分。話題掀起熱烈回響，大票鐵粉洗版示愛，「PAPAYA老師百年之後一定燒出舍利子」、「合理懷疑是外星人」。

網友日前在Threads發文提到，「我這輩子最困惑的大概就是PAPAYA老師的真實身分。怎麼有人能夠學會這麼多東西，又這麼實用，出教學影片速度這麼快？也沒有很大量的業配工商，就是單純穩定地在出教學。」

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原PO直言，「在我心中PAPAYA就是軟體學習裡的至聖先師，或者PAPAYA老師本身是超緯度存在，或他是一個AI。」

▲頻道擁有150萬粉絲訂閱。（圖／翻攝自YouTube／PAPAYA電腦教室）

▲頻道擁有150萬粉絲訂閱。（圖／翻攝自YouTube／PAPAYA電腦教室）

文章狂吸破萬讚，大票網友留言表示，「沒有像其他人開設付費課程，而是無私的奉獻一生所學，這是偉人的情操、聖人的思維，我願孝敬PAPAYA老師終身終日，至死不渝。我想親吻他的學識，我想擁抱他的理想，我想將我自己全給出去，這就是我愛PAPAYA老師的堅定」、「+1，一個月20超佛心，內容又超級清晰紮實」、「他有開超佛心的YT訂閱，一個月15元可以看到會限影片，都是很實用的小技巧，扣掉抽成根本沒賺錢，社畜已被他普渡」、「重點是老師的美感還很好，有夠難得」、「真的不誇張，PAPAYA十五分鐘的資料庫影片，等於我一學期在大學上的」、「PAPAYA老師超頂」、「他甚至連作曲都會，超扯」、「在深夜無所適從時，被老師的影片救過很多次，真的跪著看完」、「真的優質，我當年的論文格式就是他拯救的」、「啟蒙大佬！超強的」、「我在夢中遇見過PAPAYA，只有聲音引導我工作人生的道路，我認為他是一種神明」。

另外，還有老師透露，「我以前教過他兒子，那時候小朋友說爸爸是YouTuber時我還不信，結果爸爸真的是PAPAYA。」

說到「PAPAYA電腦教室」，該YouTube頻道創立於2008年，主打以淺顯易懂的語言，讓讀者輕鬆上手一些常用的電腦應用軟體，包括Excel、Power Point、剪輯軟體等。

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