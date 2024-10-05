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一堆男同事30歲「寧願單身也不交女友」！過來人曝原因：躺平就好

滑手機,兩性,單身,魯蛇。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男同事對追女生興致缺缺。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

現代人忙於工作，有時就連認識新朋友的時間都沒有，更不用說談戀愛，就有一名女網友表示，發現身邊年近30歲的單身男同事，對於交女友興致缺缺，同事們認為交往太花錢，而且女生很難搞，性價比太低，就連有女友的男同事也認同。留言區有網友算出，如果談戀愛的話，每月要多花1萬5千元。

有網友在Dcard發文，「最近發現男生開始有點對追女生興致缺缺？」工作的環境大多是男生，前幾天剛好跟同事聊天，發現很多年近30歲的男生都不交女友，「他們一致認為女人太麻煩，性價比太低，自己只是普通男生，交往太浪費錢」。

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不僅單身的同事有感，就連有另一半的同事有頻頻點頭，她不禁好奇「交往要什麼錢？收入也不算低啊，一個月至少也有個5萬6萬啊，沒必要躺平吧？」

貼文曝光，男網友紛紛感嘆，「談戀愛不一定比自己過好啊，可能還要想一堆節日的禮物，可能還要想儀式感，可能還要先學沒犯錯的道歉方式」、「年紀越大的女生越難搞，男生不想花一堆成本，錢、時間、心力」、「你辦一個交友軟體男生帳號，大概會知道台女有多難搞」、「花錢討女友開心，還要提供情緒價值，逢年過節還要儀式感」。

還有網友分享花費，「交往大概一個月要多花15000左右吧」、「為了同居換租大房，加水電費每個月就多1萬左右，加上吃飯、出去玩、送禮物，分手之後才突然意識到原來我很有錢，哭了」、「跟女生交往真的很燒錢，只是女生感覺不到，實際記帳過真的有嚇到」、「就花費都x2啊，一堆活動自己去，只要算自己的錢，但如果兩個人去、又不是AA，一定有人會出比較多」。

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