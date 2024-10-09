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花蓮振興券上路！縣府公布4大防偽設計　4撇步辨識真偽

▲▼花蓮縣政府公布振興券正面與背面總共有4大防偽設計。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府公布振興券200及500元面額，正面與背面總共有4大防偽設計。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為促進消費與經濟發展將於10月12日正式發放振興券，縣府日前公開振興券樣式及防偽辨識4大設計，呼籲民眾務必提高警覺，運用簡單的辨識技巧，避免落入假券陷阱。

花蓮縣政府提醒，振興券分200元和500元兩種面額，振興券正面皆有花蓮縣徽圖示及英文HUALIEN字樣，背面則皆有花蓮縣地圖；200元面額為藍綠色，正面有蓮花圖案；500元面額為粉藍色，正面則是有朱鸝圖案。

除了振興券樣式，還有防偽辨識四步驟，也請民眾熟記：
1.看：振興券面上皆隨機分布防偽纖維絲，且迎光透視即能看到連續性浮水印。
2.照：紫外光源照射下，振興券正面會產生螢光反應，顯現「奇萊山」識別意象。
3.掃：振興券正面皆印有QRcode和唯一序號，只需使用手機掃描該QRcode，即進入至官方驗證頁面，確認是否為官方編碼；另透過振興券官方網站的振興券驗證，掃描QRcode或輸入序號即能確認該振興券是否已經兌付；若為已核銷兌付的振興券則無法繼續流通使用。
4.刮：振興券背面設有防偽塗層，使用硬幣輕刮該區域，會顯示「花蓮Hualien」字樣。此外，若於紫外光源下照射，亦呈現螢光反應，進一步加強防偽效果。

▲▼花蓮縣政府公布振興券正面與背面總共有4大防偽設計。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮振興券將於10月12日起至10月18日，每天上午9時至下午五時發放，且使用期限已由原訂的113年12月31日延長至114年2月28日，歡迎鄉親朋友多加消費使用，增加振興券二次流通機會，創造更多經濟價值。

振興券適用於餐飲、購物、娛樂等多元消費場域，並同時享有多個店家及場域加碼優惠方案，花蓮縣政府誠摯邀請民眾踴躍使用，為地方經濟注入活力，共同推動花蓮的繁榮發展！

更多詳細資訊可於活動網站（網址： https://www.3000-hualien.com ）查詢。
 

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