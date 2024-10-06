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龍元宮神龍重現　蘇俊賓力推跨世代合作設計導入宮廟

▲蘇俊賓力推設計導入宮廟

▲龍元宮主殿階梯上的御路蟠龍雕刻，卸下保護的欄杆，才發現這麼美。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓5日出席龍潭區「設計導入傳統場域—龍潭龍元宮人神共創的痕跡」成果發表會表示，龍潭是桃園的文化與文學首都，歷史悠久的龍元宮在200週年前夕展開改造工程，保留傳統工藝並導入當代美學設計理念，讓長輩與年輕世代在傳統與現代間相互對話、交流及學習，激盪出美麗的火花。

蘇俊賓說，台灣許多寺廟的建築雕琢工藝細膩瑰麗，但為免於遭到破壞，大多加裝保護措施，但也往往無法親近，龍元宮的龍柱與御路也曾如此。在創新與傳統之間，總難免有一些拉扯與掙扎，龍元宮的跨世代合作是一個非常好的案例除了找到新的發展，也還有意外的收穫。

▲蘇俊賓力推設計導入宮廟

幾個月前，龍元宮主殿階梯上的御路蟠龍雕刻，暫時卸下保護的欄杆，大家才發現，原來這裡這麼美。當下，他觀察到。林錦浪特別驅前端詳半天，發現龍頭的水柱斷裂，這麼多年來大家居然都沒發現，如今，特別找了專業的藝師修復完成，這也是這個計劃意外的收穫。而在這過程中，不但有傳承、有現代、有新、有舊，也原汁原味的完整保留了在地鄉親對五穀爺的虔誠信仰。

「本次計畫是台灣設計史上的重要一頁」，蘇俊賓指出，龍元宮林錦浪主委與年輕策展人張巧欣的對話，代表了長期守護傳統寺廟的長輩與年輕世代之間，以雙重視角展開交流。長輩得以瞭解年輕世代如何透過新觀念、新設計回歸當初建立寺廟的初衷，同時也是新世代向前輩學習傳統宮廟民俗文化的重要契機，透過互相學習的過程傳承臺灣宮廟文化。

蘇俊賓強調，本次的成果發表也是2026台灣設計展在桃園的先導活動，希望將龍元宮此次設計導入傳統場域的成功案例，推廣到更多市府相關單位，藉由舉辦臺灣設計展的過程，開發更多大家習以為常的場域或建築，導入更多精彩的設計元素，讓桃園原本的美能被更多人看見。

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