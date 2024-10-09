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諾貝爾化學獎今揭曉！6領域學者呼聲最高　台灣翁啟惠再成大熱門

▲▼諾貝爾獎。（圖／CFP）

▲2024年諾貝爾化學獎將在台灣時間9日下午5時45分揭曉結果。（圖／VCG）

記者葉睿涵／綜合報導

2024年諾貝爾化學獎將於9日揭曉評選結果。根據英國皇家化學會旗下的《化學世界》、歐洲雜誌《化學觀點》，以及素來有諾貝爾獎風向標之稱的科睿唯安分析，分子動力學、蛋白質結構預測、光催化技術、核酸檢測和次世代定序（NGS），以及金屬-有機框架（ MOF）與共價有機框架（COF）等領域的研究者被認為是最有可能獲獎的候選人，而台灣的醣生物學專家翁啟惠也是今年奪獎的熱門人選。

▲▼2024年諾貝爾化學獎奪獎熱門卡爾（Roberto Car）與帕里內洛（Michele Parrinello）。（組圖／翻攝自普林斯頓大學、維基百科）

▲卡爾（左）與帕里內洛（右）是2024年諾貝爾化學獎奪獎熱門人選。（組圖／翻攝自普林斯頓大學、維基百科）

首先，來自普林斯頓大學的卡爾（Roberto Car）與蘇黎世聯邦理工學院的帕里內洛（Michele Parrinello）2名義大利理論物理學家，憑藉他們在1985年提出的卡爾-帕里內洛分子動力學模擬技術（CPMD）成為熱門候選人。這項技術將量子力學與經典分子動力學結合，令研究人員得以模擬更複雜的化學反應和材料行為，推動材料科學與生物學的研究。

▲▼2024年諾貝爾化學獎奪獎熱門江珀（John Jumper）、哈薩比斯（Demis Hassabis），以及貝克（David Baker）。（組圖／翻攝自蓋德納國際獎、Google DeepMind、華盛頓大學）

▲江珀（左）、哈薩比斯（中）和貝克（右）因在蛋白質結構預測的突破性成就被寄予眾望。（組圖／翻攝自蓋德納國際獎、Google DeepMind、華盛頓大學）

其次，來自Google DeepMind的江珀（John Jumper）與哈薩比斯（Demis Hassabis），以及華盛頓大學的生物化學教授貝克（David Baker），因在蛋白質結構預測方面取得突破性成就，被廣泛認為是今年諾貝爾化學獎的潛在得主。

作為Google DeepMind的核心成員，江珀和哈薩比斯發明了預測蛋白質三維結構的革命性技術Alpha Fold，而貝克則創建出同樣精確的AI預測工具RoseTTAFold，使得蛋白質三維結構預測達到了前所未有的精確度，並對生物醫學研究產生了重大影響。此前，江珀及哈薩比斯已憑藉Alpha Fold獲得2023年生命科學突破獎（Breakthrough Prize in Life Sciences）。

▲▼2024年諾貝爾化學獎奪獎熱門堂免一成（右）。（圖／翻攝自引文桂冠獎）

▲堂免一成（右）今年9月曾獲引文桂冠獎。（圖／翻攝自引文桂冠獎）

來自東京大學的堂免一成（Kazunari Domen）教授則因在光催化劑領域的關鍵貢獻而入選預測榜單。他的研究重點在於利用陽光驅動水分解來生產清潔氫燃料，這對於未來可持續能源的發展至關重要。他的團隊在2020年《自然》上發表的研究成果展示了一種高效且穩定的光催化劑，為氫能生產奠定了基礎。今年9月，堂免一成獲得引文桂冠獎，成為諾貝爾獎的有力候選人。

▲▼立法院長游錫堃出席國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠榮獲2021年威爾許化學獎祝賀餐會 翁啟惠 蘇嘉全 王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣之光翁啟惠也是奪獎熱門人選。（圖／記者屠惠剛攝）

值得一提的是，歐洲雜誌《化學觀點》此前展開一項有關2024年諾貝爾化學獎預測的民調，在雜誌收穫的600多個回覆中，來自斯克里普斯研究所的醣生物學專家翁啟惠（Chi-Huey Wong），因其在碳水化合物合成與醣分子研究中的開創性工作，成為最被看好的候選人。

翁啟惠是台灣中研院前院長，長年致力於醣分子與化學生物上的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法產醣分子與醣蛋白的科學家。他還將醣科學應用在癌症疫苗、細菌藥物等方面的研究，對理解和應用醣生物學具有深遠影響。在過去幾年裡，翁啟惠分別獲得了美國化學會的Arthur C Cope獎、沃爾夫化學獎、威爾許化學獎，以及英國皇家化學會的羅賓遜獎，是多年來獲得諾貝爾獎的熱門人選。

▲▼2024年諾貝爾化學獎奪獎熱門巴拉蘇布拉馬尼亞安（Shankar Balasubramanian）、克萊納曼（David Klenerman），以及亞吉（Omar Yaghi）。（組圖／翻攝自維基百科、Klenerman Lab）

▲巴拉蘇布拉馬尼亞安（左）、克萊納曼（中），以及亞吉（右）都被看好獲得2024年諾貝爾化學獎。（組圖／翻攝自維基百科、Klenerman Lab）

此外，來自英國劍橋大學的巴拉蘇布拉馬尼亞安（Shankar Balasubramanian）和克萊納曼（David Klenerman）因在次世代定序測序技術方面的突破，被認為徹底改變了生物化學的研究，並大大推動基因組學研究，而被認為是潛在得主。2021年，這2位學者也被芬蘭技術學院授予千年技術獎，並在2022年獲得生命科學突破獎。

最後，美國加州大學柏克萊分校的亞吉（Omar Yaghi）因其在金屬-有機框架和共價有機框架的研究，受到高度評價。他的工作在材料科學領域取得顯著進展，同時還為可持續發展做出了貢獻，而在今年6月獲得唐獎（Tang Prize）永續發展獎。

2024諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）

10/10（周四）　19：00　文學獎
10/11（周五）　17：00　和平獎
10/14（周一）　17：45　經濟學獎

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