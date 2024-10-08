諾貝爾物理獎今晚揭曉！盤點呼聲最高6學者　預測名單一次看

▲諾貝爾物理獎將於8日晚間登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

2024年諾貝爾物理獎將於台灣時間8日下午5點45分正式揭曉，素有諾貝爾風向球之稱的科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎」（Citation Laureates）今年則將物理獎項頒給3大領域6位學者，因此6人也被認為是本屆諾貝爾的有力得主。以下為《ETtoday新聞雲》的整理報導。

量子演算法與計算



出生於1959年的美國麻省理工學院應用數學教授彼得·肖爾（Peter Shor）與來自英國牛津大學沃爾夫森學院榮譽研究員、克拉倫登實驗室量子計算中心物理學客座教授大衛·多伊奇（David Deutsch）共同研究量子演算法，並對量子演算法與計算做出革命性的貢獻。

魔角轉角雙層石墨烯和相關摩爾量子器件

以色列特拉維夫大學物理與天文學學院教授拉菲·比斯特里策（Rafi Bistritzer）、美國麻省理工學院物理系Cecil and Ida Green的西班牙籍物理學教授巴勃羅·賈裡洛-埃雷羅（Pablo Jarillo-Herrero）以及美國德州大學奧斯丁分校物理系 Sid W. Richardson Foundation Regents教授麥克·唐納（Allan H. MacDonald），3人共同研究魔角轉角雙層石墨烯和相關摩爾量子器件，對其物理研究做出開創性理論和實驗貢獻。

原子力顯微鏡的發明和應用



瑞士巴塞爾大學物理系、瑞士奈米科學研究所（SNI）教授克里斯托夫·格伯（Christoph Gerber）則是對原子力顯微鏡的發明和應用有巨大貢獻。

以上3組物理學家被引文桂冠獎預測為2024年諾貝爾物理獎的有力得主。而諾貝爾物理獎2023年則是由費倫茨·克勞斯（Ferenc Krausz）、皮耶爾·奧古斯提尼（Pierre Agostini）、安妮·呂利耶（Anne L’Huillier）獲得此項殊榮。他們在物質電子動力學研究中產生阿秒光脈衝的實驗方法得到評審青睞。呂利耶發現了雷射與氣體中原子相互作用的新效應。而奧古斯提尼和克勞斯證明，這種效應可以用來產生比以前更短的光脈衝。